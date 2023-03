Nuovo anno, nuovo premio per Luca Sabetta. Allo chef salentino le “5 Stelle” dell’Associazione Cuochi

È il salentino Luca Sabetta a conquistare il premio 5 Stelle d’oro della cucina italiana nel mondo. L’ambito trofeo, promosso dall’Associazione Italiana Cuochi (AIC), viene conferito ogni anno agli chef che hanno il merito di promuovere la buona cucina italiana nel mondo. La premiazione avverrà il 7 marzo a Caserta e insieme allo chef salentino ci saranno molti altri cuochi famosi.

Il piatto che è valso il premio conferito da AIC è intitolato “coniglio 3.0”: si tratta di un coniglio stratificato in uno stampo 3d a forma di coniglio, con all’interno verdure in diverse texture. A premiare Luca Sabetta è il presidente dell’Associazione Italiana Cuochi, lo chef Simone Falcini, che vanta l’apertura di 35 ristoranti in Italia e all’estero.

Chi è lo chef premiato

Il giovane cuoco salentino conta nel suo curriculum esperienze presso la Pasticceria Natale a Lecce, nella cucina de “La Torre di Merlino” ed esperienza nei ristoranti “Bacaro”, “Zio Pesce” e “il Malacandrino”.

Dopo tanti viaggi in giro per il mondo, tra cui le immancabili New York, Miami e il Giappone, stringe amicizia con alcuni chef del territorio che lo portano nel Gaio ristorante di Franco Tornese a Gallipoli. In cucina, il giovane chef porta piatti della tradizione che guardano anche allo scenario internazionale soprattutto per quanto riguarda le tecniche di cottura.

Lo chef, diplomato in servizi per l’enogastronomia e ospitalità alberghiera è anche esperto in tecnologie alimentari. Tra i suoi piatti più noti ci sono: Pasta sablé-cioccolato bianco- frutti di bosco e bonsai; cupola al cioccolato terra autunnale mou di carote; mesetto di maialino liquirizia lampadine e scampo; pacchero soffiato gambero rosso vaniglia del Madagascar