Soffici e golose, la ricetta delle ciambelle fritte di patate zuccherine

Soffici e gustose grazie ad un ingrediente “segreto”: le patate dolci. Le ciambelline di patate zuccherine, come sono chiamate in Salento, si preparano soprattutto a Carnevale, ma sono così buone che si mangiano tutto l’anno.

Di colore che varia dal rosso al viola, di forma allungata e pasta arancione, le patate dolci, grazia al sapore della loro pasta, sono perfette per le ricette di dolci. In questo caso, la preparazione richiede un po’ di pazienza, soprattutto per i tempi di lievitazione, ma ne varrà la pena aspettare.

Le ciambelline fritte di patate dolci

Conosciute anche come zeppole dolci o graffe napoletane, le ciambelle di patate dolci sono un peccato di gola a cui è impossibile resistere. E poi, la ricetta base può variare a seconda dei gusti, aggiungendo all’impasto la scorza grattugiata di un limone o un pizzico di cannella per il profumo.

Ingredienti

1 kg di patate zuccherine;

700 gr di farina;

100 gr di zucchero;

70 gr di burro;

un pizzico di sale;

2 uova;

1 cubetto di lievito di birra;

olio di semi per la frittura;

zucchero semolato per la decorazione.

Procedimento:

Lessare le patate, sbucciarle e passarle nel passaverdure. Mettere su una spianatoia o un piano di lavoro le patate, la farina, le uova e il burro fuso a

bagnomaria. Iniziare a lavorare gli ingredienti facendoli amalgamare. Sciogliere il lievito di birra in mezzo bicchiere di acqua tiepida e aggiungerlo al composto. Impastare bene fino ad ottenere un composto morbido e omogeneo. Coprire il composto con un canovaccio e lasciarlo lievitare per almeno due ore e mezzo in un luogo tiepido lontano da correnti d’aria.

7. Trascorso il tempo di lievitazione formare sulla spianatoia le ciambelline. Fate dei lunghi maccheroncini e poi tagliate dei pezzi da 6-7 cm. Unite le estremità formando dei piccoli taralli. In commercio esistono anche gli stampi per le ciambelle. Adagiate tutte le ciambelline su un canovaccio leggermente infarinato. In una pentola mettete a riscaldare l’olio per la frittura. Friggete le ciambelline e riponetele su carta assorbente per eliminare l’olio in eccesso. Trasferite le ciambelline su un vassoio. Mettete dello zucchero semolato in un piatto e passate le ciambelline ancora calde nello zucchero. Servite le vostre ciambelline fritte di patate zuccherine ancora calde.

Consigli

È importante far lievitare bene l’impasto affinchè le ciambelline risultino leggere. Se la temperatura esterna non è molto calda lasciate lievitare anche tre ore così il risultato finale sarà ancora più soffice.

Varianti

Interessanti varianti vedono l’aggiunta di vaniglia, cannella o pezzetti di agrumi nell’impasto. Naturalmente è una questione di gusto e preferenze. Se volete seguire la tradizione le “batate” (così sono comunemente chiamate in Salento le patate zuccherine) vanno cotte al forno e poi schiacciate prima di essere aggiunte agli altri ingredienti.