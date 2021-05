Cous cous profumato al curry con piselli verdi, seppia e verdurine croccanti

Il Cous cous profumato al curry con piselli verdi, seppia spadellata e verdurine croccanti è un piatto fresco, leggero e colorato e, soprattutto, facile da realizzare. Ideale per chi mangia spesso fuori, che sia per lavoro o per una gita fuori porta in quanto è molto gustoso anche freddo. È una ricetta di alta cucina, ma lo Chef Francesco Anglani ha rielaborato il piatto e lo ha reso alla portata di tutti i lettori di Leccenews24.it.

La ricetta

Bastano semplici ingredienti uniti tra loro per portare in tavola una delizia “ricca”, ma salutare. Il cous cous così preparato diventa un piatto mediterraneo dai sapori e dai colori che appartengono alla cucina salentina, ma che ci trasportano nelle sponde del Nordafrica o della Sicilia Occidentale da cui il cous cous ha origine.

Ingredienti (4 persone)

200 gr di Cous Cous precotto

3 coste di sedano

3 carote

3 cipolle

100 gr di piselli freschi

1 seppia fresca

1 zucchina

sale e pepe q.b

olio extra vergine di oliva q.b

curry q.b

vino bianco q.b

menta fresca q.b

1 spicchio di aglio.

Procedimento:

Pulire i piselli e lessarli in abbondante acqua non salata per due minuti. Raffreddare in acqua e ghiaccio. Preparare un brodo vegetale con sedano, carote e cipolle. Stendere il cous cous in una teglia larga e aggiungere il brodo per il doppio del peso del cous cous e mescolare ogni tanto nchè non si assorbe del tutto il brodo. Condire con sale, pepe, curry, olio extra vergine di oliva e menta fresca. Pulire la seppia e tagliarla a julienne. Spadellarla con uno spicchio d’aglio e un filo di olio extra vergine di oliva e sfumare con vino bianco. Pulire la carota e la zucchina e tagliarle a dadini piccoli. Lessare le verdure in abbondante acqua non salata e raffreddare in acqua e ghiaccio. Unire al cous cous i piselli, le verdurine e la seppia. Aggiustare di sale e pepe. Impiattare in un piatto fondo e decorare con una fogliolina di menta fresca.

Consigli

Tradizione vuole che si mangi attingendo da un unico grande piatto, quindi se volete stupire i vostri ospiti portate in tavola il cous cous nella classica pentola tajine o tagine marocchina, un pittoresco recipiente di coccio smaltato con il coperchio conico in cui lo avrete cotto lentamente.