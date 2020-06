Crostata al cocco e limone, una bontà che conquista al primo morso

Preparare la crostata al limone e cocco è davvero semplice, soprattutto per chi ha una base di pasta frolla già pronta. Il risultato dell’insolito abbinamento mediterraneo/esotico sarà un dolce profumato, perfetto per l’estate grazie al suo sapore fresco che conquisterà tutti al primo morso. Si possono anche realizzare delle mini-crostatine da servire ad una cena con gli amici o per un buffet di compleanno. Non solo, è possibile “personalizzare” la variante classica con alcuni semplici ingredienti che doneranno alla ricetta originale un gusto in più.

Ingredienti

1 pasta frolla

125 gr. di burro

350 gr. di zucchero

4 uova

150 gr. di yogurt naturale

1 bustina vanillina

3 cucchiai succo di limone

2 cucchiai scorza di limone grattugiata

90 gr. di cocco essiccato

zucchero a velo.

Preparazione

Sistemare la pasta frolla in una tortiera imburrata e infarinata. Lavorare il burro morbido con lo zucchero fino ad ottenere un composto soffice e cremoso. Aggiungere le uova, uno alla volta, lo yogurt, la vanillina, il succo e la scorza del limone, il cocco. Amalgamare bene il tutto e rovesciarlo sulla base di pasta frolla. Infornare per 40 minuti a 180° fino a quando il ripieno sarà diventato dorato e gonfio. Spolverizzare con lo zucchero a velo e servirla tiepida, con un po’ di panna o di gelato.

Tempo di preparazione: circa 40 minuti.