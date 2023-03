La cuddura di Pasqua, un dolce regalo d’amore

A Pasqua, come tradizione vuole, la cucina delle case salentine si anima per sfornare quei manicaretti che finiranno a tavola nei giorni di festa. Uno dei dolci che non può mancare, insieme all’agnello in pasta di mandorle, è la cuddhura, una bontà benaugurale dai tanti nomi che si modificano da paese a paese. Non cambia, invece, il suo gusto genuino e la sua tradizione antica che si perde nella notte dei tempi. Come molte altre antiche tradizioni popolari, la cuddhura – dalla forma semplice (in genere un tarallo, un cestino, una colomba od una bambolina) – veniva preparata durante il periodo di Pasqua, come simbolo di rinascita, per essere assaporata con amici e parenti dopo i 40 giorni di digiuno.

La cuddhura

Realizzare con pochi e semplici ingredienti, la cuddhura era molto di più di un fine pasto da concedersi nel giorno della Resurrezione. Era un dono home-made, un segno di amore, affetto o buona fortuna. “Lu cadduzzu” (il tarallo a forma di gallo) veniva regalato agli uomini per simboleggiare la forza e la virilità. La pupa alle donne, come segno di affetto o buon augurio per la fertilità. “Lu core”, invece, veniva scambiato tra fidanzati come segno d’amore. E allora ecco come prepararlo, lasciando come ingrediente la fantasia. Non dimenticate l’uovo sodo come decorazione,rigorosamente in numero dispari.

Ingredienti (4 persone):

500 g di farina 00

200 g di zucchero semolato

200 ml di olio extra vergine di oliva

½ bustina di lievito (un tempo si usava l’ammoniaca)

3 uova

100 ml di latte, un limone

4 uova sode

codette colorate.

Procedimento:

Disponete la farina a fontana sulla spianatoia.Al centro aprite le uova ed aggiungete lo zucchero e la buccia grattugiata del limone. Impastate accuratamente tutti gli ingredienti. Aggiungete quindi l’olio ed il lievito e proseguite ad amalgamare. Poco alla volta unite anche il latte.

Impastate ancora fino ad ottenere un composto liscio ed omogeneo. Avvolgete il panetto con pellicola e lasciatelo riposare almeno 30 minuti in un posto fresco (meglio se in frigorifero).

Trascorso questo tempo riprendete l’impasto e modellatelo.

Solitamente si formano cestini, taralli, colombine o bamboline al cui centro si pone l’uovo sodo (bloccatelo con dei cordoncini di pasta) ma voi modellate la vostra cuddhura come più vi piace e vi ispira la fantasia.

Spennellate la superficie con pochissimo latte, decorate con le codette colorate ed infornate a 180° per circa 40 minuti.

Questo dolce, come detto, ha origini antichissime. La sua preparazione è legata all’uso dell’uovo durante i riti pasquali, un simbolo che propiziava rinascita ed abbondanza. Immancabile un tempo sulle tavole del giorno Santo, era considerato il dolce dei poveri, per questo, ha vissuto un periodo di declino in cui se ne è persa la produzione. Recentemente, per fortuna, questo dolce è stato rivalutato soprattutto per le sue caratteristiche caserecce.

La consuetudine vuole che venga regalato, un tempo le nonne lo regalavano alle nipoti (da cui la forma di bambolina con l’uovo in grembo augurava fecondità) i fidanzatini se lo scambiavano tra di loro, (il galletto per gli uomini e la pupa per le donne) e anche i parenti, dopo i 40 giorni di austerità si concedevano questi deliziosi cestini con al centro l’uovo.