Chef Davide Cavalera, il mare è servito: arriva la pizza con il famoso gambero viola di Gallipoli

Il Salento si riconosce dai suoi colori, dalla sua luce ma anche da tutti i suoi profumi che inebriano e che conquistano senza indugi. Anche il genio creativo dei salentini lo riconosci: nell’arte, nell’architetture ma non solo. Lo trovi in cucina, nei piatti colorati e negli accostamenti unici che il ricco patrimonio agroalimentare pugliese consente di fare.

Mixare sapientemente, dosare, sperimentare nuove alchimie per sorprendere ogni volta: è Davide Cavalera, giovanissimo chef gallipolino, che nel suo regno fatto di farine, lievito e mozzarelle inventa e reinventa nuovi gusti per delle pizze-capolavoro.

Davide con le sue ottime pizze ha conquistato sia gli addetti ai lavori che i clienti della pizzeria del centro storico di Gallipoli.

Valorizzare i prodotti locali

Classe 1998, una passione e tanti ingredienti. Sono i prodotti della sua terra che continuano ad ispirare Davide. La passione per il buono fatto bene si coniuga perfettamente alla passione per il suo territorio.

La sua creatività sforna pizze con un DNA tutto salentino. Lo chef, poco più che ventenne, narra il suo Salento. Per la sua ultima creazione, Davide Cavalera ha pescato a piene mani nelle profondità del Mar Ionio: base fornarina, burrata affumicata, gambero viola di Gallipoli, misticanza, olio aromatizzato all’arancia, polvere d’arancia e vin cotto balsamico.

Il gambero viola di Gallipoli, protagonista indiscusso del nostro mare, si presta con magnificenza a rendere speciale una pizza che tra le mani di Davide diventa una vera opera d’arte.

Davide Cavalera

Davide, seppur molto giovane, si può considerare un autentico ambasciatore dei prodotti tipici locali.

Gallipoli, il Salento e la Puglia sono sempre presenti sul suo tavolo da lavoro.

Allievo del maestro Vincenzo Florio, ambasciatore del Gusto della Puglia, Davide Cavalera è già un istruttore all’International Pizza Academy.

Davide vanta anche numerose apparizioni in riviste di settore oltre ad importanti riconoscimenti. Recentissimo, ad esempio, il prestigioso premio attribuito al giovane chef- pizzaiolo da parte dell’Associazione Operatori e Consumatori della Ristorazione italiana in collaborazione con “Pizza in the world- Talent Story”.