“Ciboperbacco”, a Melissano un’esplosione di gusto e tradizione nel cuore del Salento

Torna a Melissano l’attesissima manifestazione Ciboperbacco, pronta a conquistare i palati e i cuori dei visitatori con tre giorni di festa, gusto e tradizione. Lunedì 29 luglio si terrà un’anteprima esclusiva con il convegno “Cinquanta Sfumature di Rosa”, un focus sull’evoluzione del vino rosato nel Salento, simbolo di refrigerio e convivialità. Tra gli ospiti illustri, Francesco Muci di Slow Wine Puglia, Giulia Cataldi Madonna, autrice del libro “Il vino è rosa”, Vito Michele Paradiso, professore di Enologia presso Unisalento, e Mariachiara Minoia, presidente di Slow Food Neretum.

Martedì 30 e mercoledì 31 luglio il paese si animerà con stand gastronomici e cantine salentine, dove si potranno scoprire e degustare prodotti tipici di alta qualità. Un’area street food delizierà i visitatori con sapori autentici, mentre un mercatino di prodotti locali offrirà l’opportunità di scoprire tesori antichi e meno conosciuti della tradizione rurale.

Non solo cibo! Ciboperbacco propone anche un ricco programma di eventi musicali e attività per grandi e piccini. Il 30 luglio, la musica dal vivo risuonerà in Piazza San Francesco con la Crispy Groove Band, in Piazza Marconi con gli Inner Town, mentre in Piazza Garibaldi si terrà un’area bimbi con Smile e Alessandra Manco Bubble Artist. Dalle 22.30, in Piazza Garibaldi, spazio alla musica con i Nutriazionisti.

Il 31 luglio, la Salento Street Band porterà l’allegria per le vie del paese, mentre in Piazza Marconi si terrà lo spettacolo della Ritmica Tarantolata, un incontro tra pizzica salentina e innovazione. Gran finale in Piazza Garibaldi con Antonio Amato Ensemble, direttamente da “La Notte della Taranta”.

Il neo presidente della Pro Loco Davide Stamerra esprime grande soddisfazione per il lavoro svolto e per il crescente successo della manifestazione, testimoniato dal numero elevato di etichette di vino presenti. Un ringraziamento speciale è rivolto ai volontari, agli esercenti e, per la prima volta, alla Fidas e al comitato festa San Antonio, che gestiranno gli stand della carne arrosto, dei pezzetti di cavallo e della pucceria.