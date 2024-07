Cosa vuoi bere? Un Gin tonic, il cocktail ‘instagrammabile’

Non c’è dubbio che il gin tonic sia la bevanda del momento. Elegante nei suoi bicchieri di cristallo (un po’ meno in quelli di plastica), guarnito con fette di lime, rosmarino o cetriolo, questo cocktail sembra essere la risposta universale alla domanda “Cosa vuoi bere?”. Ma perché piace così tanto? Forse perché è un rifugio sicuro per gli indecisi. Non sei un esperto di vini? Non capisci nulla di birre artigianali e i cocktail con più di tre ingredienti ti spaventano? Il gin tonic è la scelta di chi vuole sembrare sofisticato senza fare troppo sforzo.

E poi ha un nome accattivante. “Gin tonic” suona bene. È corto, facile da ricordare e, soprattutto, non ti fa sembrare impacciato quando lo ordini. Non come quei cocktail dai nomi impossibili che sembrano più incantesimi di Harry Potter che bevande.

Il Gin Tonic sembra essere una pozione magica che potrebbe curare tutto, dalla noia alla monotonia di una conversazione (ma no, non fa dimagrire) e, cosa non meno importante, è adatto a qualsiasi ora. Colazione, pranzo, aperitivo, cena, dopocena… c’è sempre un momento giusto per un gin tonic. È come il caffè, ma con un tocco di glamour. Puoi berlo in spiaggia, al bar, al matrimonio di tua cugina o mentre fingi di lavorare al computer. Nessuno ti giudicherà (forse…).

Un po’ di gin, un po’ di tonica, ghiaccio e una fetta di lime. Voilà, il bicchiere è servito! Ma la sua semplicità è ingannevole: la scelta del gin, la qualità dell’acqua tonica e le proporzioni degli ingredienti possono influenzare drasticamente il sapore finale.

Non si può ignorare, poi, il fatto che sia la bevanda dell’Instagram Generation. Non è né troppo sofisticato come un martini, né troppo banale come una birra. È l’equivalente alcolico di una t-shirt bianca: va bene con tutto e non passa mai di moda. Un gin tonic ben fatto è fotogenico: il bicchiere alto, il ghiaccio che brilla, le fette di lime o cetriolo perfettamente tagliate. È un sogno per gli hashtag e un incubo per chi ha sete sul serio. Se non hai postato un gin tonic su Instagram, hai mai bevuto davvero un gin tonic? Questa la domanda amletica…

Il gin tonic non discrimina. Puoi essere un intenditore di cocktail o uno che sceglie le bevande in base al colore della confezione: il gin tonic sarà sempre lì per te. È una bevanda inclusiva, unisce le persone e le fa sentire bene con se stesse. E in un mondo diviso e stressante, questo è un superpotere non da poco.

È la bevanda di chi vuole rilassarsi, di chi vuole essere alla moda senza troppi sforzi, e di chi, in un mondo complesso e frenetico, ha bisogno di un rifugio semplice e rinfrescante. Perché, in fondo, tutti abbiamo bisogno di un po’ di gin-tonic nella nostra vita.

Quindi alza il bicchiere e brinda alla vita, perché con un gin tonic in mano, tutto sembra un po’ più bello. Salute!

P.S. è un articolo ironico, non un invito ad alzare il gomito. Ricordatevi sempre di bere alcolici con moderazione. E se dovete guidare, meglio evitare.