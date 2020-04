Delicati e semplici da preparare: la ricetta degli gnocchi di ricotta e bietole

Se desiderate cucinare un piatto leggero, ma ricco di gusto e magari anche salutare, la ricetta degli gnocchi di ricotta e bietole può fare al caso vostro. Cotti in semplice burro e salvia sono davvero semplici da preparare, anche per chi è meno esperto in cucina.

L’unica accortezza richiesta è che gli ingredienti siano di ottima qualità, più la ricotta è fresca e le bietole genuine, più il risultato sarà da leccarsi i baffi.

La ricetta degli gnocchi di bietole e ricotta

La mancanza delle ‘tradizionali’ patate e delle uova, rende gli gnocchi – chiamati “Gnudi” in Toscana – ancora più morbidi. Il gusto delicato della ricotta si sposa bene con il sapore della bietola, un ingrediente solitamente usato per torte salate che diventa protagonista di un primo piatto.

Ingredienti (4 persone)

800 gr di bietole lessate

400 gr di ricotta fresca

2 uova

1 tuorlo

100 gr di farina

100 gr di pecorino grattugiato

2 cucchiai di pan grattato

noce moscata

burro q.b

1 cucchiaio di olio extravergine d’oliva

foglioline di salvia

sale e pepe.

Procedimento:

Tritate le bietole lessate. Fatele saltare in una padella capiente con una noce di burro. Lasciatele rareddare e poi trasferitele in una ciotola. Aggiungete la ricotta e amalgamate lavorando l’impasto con un cucchiaio di legno. Aggiungete le uova, la farina, il pecorino e il pangrattato. Amalgamate bene gli ingredienti tra loro. Aggiungete sale e pepe e profumate con un po’ di noce moscata grattugiata. Fate riposare l’impasto ottenuto in frigorifero per almeno 30 minuti. Trascorso il tempo di riposo, trasferite l’impasto degli gnocchi su una spianatoia o su un piano di lavoro infarinato. Formate dei cilindretti e tagliateli in piccoli pezzetti in modo da formare gli gnocchi. In una pentola portate a bollore abbondante acqua salata a cui avrete aggiunto l’olio. Cuocete gli gnocchi e scolateli con un mestolo forato man mano che verranno a galla. Fate sciogliere il burro con qualche fogliolina di salvia che vi servirà per il condimento. Trasferite gli gnocchi nel condimento e lasciate insaporire. Distribuite nei piatti e decorate con qualche foglia di salvia.

Varianti: Se non amate particolarmente la bietola come verdura, potete sostituirla con gli spinaci che conferiscono ugualmente il colore verde agli gnocchetti e che abbinati al burro e salvia in cottura hanno un buon sapore.