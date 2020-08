‘Voglio mangiare pesce’. I turisti scelgono il mare anche a tavola

Un bel piatto di linguine con le cozze, meglio se sagne ‘ncannulate, una scorpacciata di ricci, da soli o ‘accompagnati’ dagli spaghetti, una zuppa di pesce alla gallipolina, una semplice frittura di calamari o una più raffinata orata al sale. E per i più ricercati una tagliata di tonno o da gourmet un piatto baccalà e melanzane. Per non parlare poi delle ‘ricette’ tipiche del territorio, radicate nella tradizione culinaria salentina. Insomma, che sia un risotto ai frutti di mare o la famosa scapece, il mare per i turisti italiani o stranieri vince anche sulla tavola, che sia quella dei ristoranti più in, delle trattorie tipiche o di casa propria.



Accanto alle spiagge dorate e alle acque blu di molte località balneari da est a ovest, dall’Adriatico allo Jonio, il vero e non unico motivo che spinge molti turisti a scegliere di trascorrere le vacanze in Salento c’è anche l’enogastronomia a far da esca. Perché se nella legge dell’amore «il partner tocca prenderlo per la gola», così bisogna fare anche con gli ‘ospiti’, con chi decide di conoscere un luogo anche attraverso la sua cucina, i suoi piatti tipici, i suoi sapori. E questa terra lo ha capito talmente bene che ha fatto del pesce fresco non solo la sua punta di diamante, ma anche uno degli ingredienti principali della tradizione gastronomica salentina.

Proposto in mille varianti diverse, il pesce, soprattutto d’estate, sembra non avere rivali sulla tavola.

Un consiglio a chi si siede a tavola e pesca dal menù piatti a base di pesce perché non andare ad assistere all’alba alla magia dell’arrivo in porto delle barche e pescherecci carichi di queste preziose prelibatezze del mare? Assistere alla contrattazione e alla vendita è uno spettacolo nello spettacolo come avviene ad esempio a Gallipoli, alle spalle della magica piazza del Canneto o a Porto Cesareo, proprio di fronte all’isola dei Conigli, dove si possono ammirare in tarda mattinata i pescatori sistemare le reti e prepararsi per un’altra giornata di lavoro.