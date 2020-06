Marmellata di arance e cannella, una golosa bontà da spalmare

C’è chi ama cominciare la giornata con il sapore di una buona marmellata da spalmare sulle fette biscottate o sul pane tostato o da aggiungere allo yogurt bianco o greco. Perfetta a colazione, ma anche per un ‘aperitivo’ improvvisato in casa, la conserva può essere usata anche per accompagnare un tagliere di formaggi. Quella di arance e cannella è ideale con il percorino e delle noci, provare per credere. Carina anche come idea regalo home-made.

La ricetta della marmellata di arance e cannella

Prepararla è davvero semplice, anche se richiede un po’ di tempo e pazienza. E una volta ‘provata’ la ricetta base si può impreziosire con altre spezie, come ad esempio lo zenzero fresco o in polvere. Una questione di gusti e di ‘fantasia’. La cucina, in fondo, è sperimentazione.

Ingredienti

1 kg di arance

500gr di zucchero

2 stecche di cannella.

Procedimento

Lavare per bene le arance, privarle della scorsa (evitando la parte bianca) e ridurla a listarelle. Si può usare anche il pelapatate. Rimuovere la parte bianca dell’arancia e i semi. Tagliare le arance a cubetti e cuocere con lo zucchero e la cannella. Quando sentite che sta per addensarsi, unite le scorze precedentemente tagliate a listarelle. Chi desidere un risultato più cremoso può frullare il composto prima di aggiungere le scorze. Mettere la marmellata nei vasetti, lavati e sterilizzati. Capovolgere per 30 minuti e, se volete, pastorizzate per 20 min.

Varianti:

Si possono caramellare le scorzette prima di aggiungerle alla marmellata: basterà farle bollire in un pentolino con acqua e zucchero. Si può ridurre la quantità di zucchero aggiungendo la polpa di 2 mele (contengono pectina che aiuta a conservare e addensare). E inserire il succo di un limone.