La ricetta della marmellata di ciliegie

Bastano tre semplici ingredienti per preparare in casa una gustosa marmellata di ciliegie da spalmare sul pane tostato o sulle fette biscottate o nello yogurt greco per una colazione sana e genuina. Insomma, una piccola bontà per cominciare la giornata con il piede giusto. La ricetta di questo “classico” del mondo delle conserve è davvero semplice ed il risultato sarà assicurato. Piacerà davvero a tutti, anche ai bambini per il suo gusto dolce e delicato. L’unica nota dolente è dover eliminazione di tutti i noccioli. Un’operazione che richiede tempo e pazienza, ma la soddisfazione finale sarà impagabile. E poi avrete a portata di mano una specialità homemade che si presta a mille usi diversi.

Come fare la marmellata di ciliegie, la ricetta

Se volete sentire dei pezzi di frutta non esagerate con la cottura della marmellata così le ciliegie non si sfalderanno completamente e le ritroverete in piccoli pezzetti.

Ingredienti:

1 kg di ciliegie già denocciolate

350 gr di zucchero

1 limone.

Procedimento

Lavate e private le ciliegie dei noccioli e dei piccioli verdi. Mettetele in una ciotola con lo zucchero. Spremete il limone e versate il succo nella ciotola. Amalgamate tutto e lasciate macerare le ciliegie per almeno un’ora. Trascorso il tempo della macerazione versate la frutta in una pentola di acciaio dai bordi alti e trasferitela sul fuoco. Accendete a fiamma bassa e lasciate cuocere la marmellata per almeno un’ora. Girate di tanto in tanto con un cucchiaio di legno. Intanto sterilizzate i vasetti di vetro in abbondante acqua bollente. Appena la marmellata inizia ad addensarsi potete valutare se spegnere e lasciarla liquida oppure continuare con la cottura e farla addensare ancora. Trasferite con un mestolo la marmellata ancora calda nei vasetti di vetro sterilizzati. Chiudete i vasetti ermeticamente, capovolgendoli a testa in giù (premendo al centro del tappo non si deve sentire il classico rumore “click-clak”). Per essere più sicuri potete fateli bollire in abbondante acqua calda per almeno 30 minuti. Lasciate rareddare completamente la marmellata e poi potete riporla in dispensa o in un luogo fresco e asciutto.

Consigli

La consistenza della marmellata potete deciderla voi: se vi piace più liquida e facile da spalmare non andate oltre l’ora di cottura. Se, invece, preferite una marmellata più densa fate cuocere ancora per un’altra mezz’ora. Se volete una marmellata liscia e senza pezzi di frutta, utilizzate un frullatore a immersione.

Varianti

Potete sostituire lo zucchero semolato con lo zucchero di canna che è meno raffinato, ma non cambia il gusto nale. E se volete un retrogusto più particolare potete aggiungere un bicchiere di vino rosso mentre le ciliegie sono in cottura: l’alcool evaporerà e la marmellata sarà meno dolce e il gusto delle ciliegie sarà esaltato dall’aroma del vino.