Pitta dolce di ricotta, un’antica ricetta per Pasqua

La pitta dolce con la ricotta è una ricetta che ricorda i sapori genuini di un tempo, quelli delle cose buone fatte in casa. Una prelibatezza che non mancava mai sulle tavole dei salentini durante il periodo di Pasqua. Bastavano pochi ingredienti, quelli che le nonne recuperavano in cucina, per sfornare una bontà in grado di conquistare tutti i palati e di evocare ricordi ed emozioni. Di solito, quando si dice pitta si pensa subito a quella di patate, ma c’era anche una versione golosa, con un gusto delicato e raffinato

La pitta dolce con la ricotta

Come nel caso di altre ricette tipiche esistono tante varianti,. Ogni famiglia ha la sua personale “versione”, tramandata di generazione in generazione Prepariamola insieme con la ricetta della nonna.

Ingredienti (6 persone):

300 gr di farina 00

150 g di zucchero semolato

100 g di burro

2 uova

1/2 bustina di lievito per dolci

la scorza di un limone grattugiata

latte se necessario

350 gr di ricotta

zucchero a velo

Procedimento:

Setacciate la farina sulla spianatoia. Aggiungete lo zucchero e mescolate. Predisponete la farina e lo zucchero “a fontana”. Unite, al centro, il burro a pezzi e a temperatura ambiente, il limone e le uova leggermente sbattute. Lavorate l’impasto fino a ottenere un panetto morbido, liscio ed omogeneo (se l’impasto dovesse risultare troppo duro aggiungete un po’ di latte). Avvolgete il panetto in della pellicola trasparente (per evitare che si asciughi) e prepariamo la farcia.

Setacciamo la ricotta in una terrina. Aggiungete lo zucchero a velo (qui seguite il vostro gusto e zuccherate in base a quanto desiderate dolce la “pitta”, ma non esagerate, la pitta salentina solitamente rimane meno dolce rispetto alle solite crostate). Unite il succo di limone per aromatizzare la ricotta. Lavorare gli ingredienti fino ad ottenere una crema.

Imburrate ed infarinate una teglia da forno. Prendete l’impasto, dividetelo in due (una parte deve corrispondere a circa 2/3 dell’impasto). Stendete la parte più abbondante con l’aiuto del mattarello. Con il disco di pasta, foderate la superficie della teglia, avendo la premura di ricavare un bordo alto un centimetro e mezzo tutto intorno. Farcite lo strato di pasta con la crema alla ricotta e livellate con il dorso di un cucchiaio.

Ricavate, dall’impasto lasciato da parte, delle striscioline e con queste decorate la superficie del dolce con il classico reticolato tipico delle crostate (in alternativa potete ricoprirla tutta).

Infornate a 200° per circa 35-40 minuti.

Servire tiepido o completamente freddo.

Consigli

potere variare la crema aggiungendo gocce di cioccolato o pezzi di frutta candita. Come sempre la fantasia è l’ingrediente segreto.