Bombette pugliesi, una specialità a base di carne. Una ricetta tipica che soddisfa i palati di tutti

Quando pensiamo ai patti tipici pugliesi, non possiamo non pensare alle bombette pugliesi, un piatto tipico della cucina pugliese, in particolar modo della Valle d’Itria. Sono gustosi involtini a base di carne e ripieni, dalla forma arrotondata che presta il nome al piatto tipico pugliese.

Cosa sono le bombette pugliesi?

Le bombette pugliesi sono una specialità della cucina pugliese, da servire come secondo piatto accompagnato da insalata o patate, oppure da mangiare come piatto unico. Quando non sappiamo cosa preparare per pranzo o per cena, le bombette sono la soluzione perfetta.

Sono degli involtini (possono essere di vitello o maiale) ripieni di pancetta, caciocavallo, mozzarella, (formaggio a scelta in base ai gusti di ogni singola persona.) Le bombette pugliesi sono un piatto tipico, mangiato da adulti e bambini che soddisfa “il palato” dei buongustai. Possono essere cucinate al forno, impanate e alla griglia.

Come preparare le bombette pugliesi

Le bombette pugliesi, possono essere preparate in casa utilizzando questa ricetta:

Carne (a vostro piacere vitello o maiale)

Caciocavallo (o a vostro piacere parmigiano, mozzarella)

Pangrattato q.b (va dosato in base a quante fettine utilizzate per fare le bombette pugliesi)

1 cucchiaio di prezzemolo tritato

1 spiglio d’aglio

Pancetta

Olio extra vergine d’oliva

Sale q.b

Pepe q.b

(se volete dare un sapore diverso potete usare del vino per sfumarli in cottura o nel momento in cui vengono inserite nella pirofila o nella padella)

Una volta preparati tutti gli ingredienti si inizia con la preparazione delle bombette pugliesi:

Preparate la gratinatura mescolando pangrattato, 1 cucchiaio d’olio, prezzemolo, l’aglio tritato, poco sale e pepe. Successivamente, sistemate la carne (vitello o maiale) battendola con un batticarne, in modo da rendere più semplice l’inserimento del ripieno e riuscire a richiuderle con facilità. Salate le fettine e inserite pancetta, caciocavallo (o a secondo dei gusti mozzarella, parmigiano), poi inserite del prezzemolo e dell’aglio per insaporirlo. Dopo di che chiudere le fettine, fino a quando non avrete creato degli involtini. Una volta creati gli involtini, fermateli con uno stuzzicadenti, in modo tale che non fuoriesca il ripieno. Se vi è rimasto del pangrattato già insaporito, date una spolverata di pangrattato e inserite gli involtini all’interno di una pentola antiaderente o in una pirofila con dell’olio e le cuocete o in forno o sul gas. Per avere una buona cottura e rosolatura sarebbe l’ideale cucinarle nel forno a 200° per un 20/30 minuti, in base al forno e alla rosolatura che si vuole dare. A fine cottura servitele con insalata, patate e una volta assaggiato questo piatto non potete fare più a meno di questa ricetta per la loro bontà.

