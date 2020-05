Nutella senza sensi di colpa, la ricetta light della crema alle nocciole

«L’unico modo per liberarsi di una tentazione è cedervi» recitava Oscar Wilde. Un ‘motto’ abbracciato dai golosi che non riescono a resistere al richiamo di qualcosa di dolce, come la Nutella spalmata sulle fette biscottate o su una fetta di pane tostato, ma chi deve stare attento alla linea o segue una dieta rigida non può sgarrare, pena sensi di colpa. Ad onor del vero, un cucchiaino di crema spalmabile alle nocciole e cioccolato non ha mai fatto male a nessuno e non può certo vanificare gli sforzi fatti, ma se esiste una alternativa light e fit che non ha nulla da invidiare all’originale e con molte calorie in meno perché non approfittarne? Bastano pochi ingrediti,enti, un mixer e il gioco è fatto. Provare per credere.

Ricetta della Nutella Fit fatta in casa

Bastano pochi ingredienti per ottenere una bontà a portata di cucchiaino. Piacerà davvero a tutti, grandi e bambini.



Ingredienti

50 grami di nocciole tostate

60 grammi di cioccolato fondente

180ml di acqua (o latte di mandorla o scremato)

30 grammi di sciroppo d’acero o miele

20 grammi di zucchero di canna

40 grammi di cacao amaro

Procedimento