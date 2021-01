Maccheroncini, fagioli e cozze: mare e della terra in un piatto della tradizione

I profumi del mare e della terra si incontrano in un primo piatto speciale: i maccheroncini di grano duro, fagioli e cozze. Un ‘matrimonio’ di sapori perfetto, un piatto adatto ad ogni stagione dell’anno, facile da realizzare che vi farà fare sicuramente bella figura con gli ospiti, anche quelli più difficile da convincere.

La ricetta della pasta, fagioli e cozze

La ricetta della pasta e fagioli è un classico della cucina italiana, ma questa variante ha un tocco in più: le cozze. Come ogni piatto della tradizione, esistono diverse versioni e mille segreti per ottenere un gusto delicato che conquisterà tutti. Il sapore dei frutti di mare si amalgama con quello dei lugumi, rendendo ogni boccone un’esperienza unica. Potete usare i fagioli cannellini o borlotti, secchi o precotti se non avete molto tempo a disposizione da dedicare alla cucina.

Ingredienti (4 persone):

200 g di fagioli secchi

1 kg di cozze

150 g di maccheroncini o in alternativa altra pasta corta

4 pomodori pelati

olio extravergine di oliva

uno spicchio di aglio

sale

prezzemolo

peperoncino.

Procedimento:

Mettete in ammollo i fagioli per una notte. La mattina, sgocciolateli, sciacquateli sotto l’acqua corrente e metteteli in una casseruola capiente. Copriteli d’acqua fredda e trasferite sul fuoco. Portate ad ebollizione ed abbassate la fiamma. Proseguite la cottura per almeno un’ora e salate solo alla fine. Pulite nel frattempo le cozze, accuratamente. Trasferitele in una pentola, coprite e fate aprire su fiamma vivace. Pulite i molluschi avendo l’accortezza di lasciare qualche da parte per la guarnizione. Conservate anche l’acqua di cottura. In una pentola antiaderente fate imbiondire lo spicchio di aglio con del peperoncino e qualche cucchiaio di olio. Aggiungete i pomodori pelati spezzettati e proseguite la cottura aggiungendo il liquido di cottura delle cozze opportunamente filtrato. Unite i fagioli, la pasta e proseguite la cottura secondo le indicazioni riportate sulla confezione. Qualche minuto prima del termine della cottura unite le cozze. Servite caldo.

La densità della zuppa dipende molto dai vostri gusti personali, se la desiderate più liquida aggiungete dell’acqua alla preparazione e regolate di conseguenza di sale e di peperoncino.

Se desiderate un effetto più cremoso potete frullare una parte dei fagioli prima di unirli alla preparazione. Vi consigliamo di servire ogni porzione con una spolverata di prezzemolo tritato fresco e qualche cozza aperta (di quelle tenute da parte).