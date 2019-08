Peperonata, un “contorno” ideale per condire pucce e frise

La peperonata è uno di quei “piatti di una volta”, un contorno colorato e gustoso davvero semplice da preparare. Non c’è bisogno di essere maestri dei fornelli, bastano pochissimi ingredienti – peperoni, pomodori e cipolle – per creare uno sfizioso sughetto, ideale anche come companatico.

La peperonata, preparata secondo la “ricetta tradizionale della nonna”, tramandata da generazione in generazione, si presta molto bene non solo per accompagnare secondi di carne o pesce, ma anche per condire un panino (meglio una Puccia) o una frisella.

La ricetta classica della peperonata

Esistono molte varianti diverse, che cambiano da regione a regione, visto che la peperonata è un must in tutto il centro-sud. Questa ricetta ‘classica’ non prevede l’aceto e lo zucchero (per la versione in agrodolce) o la mollica di pane, i capperi e l’aceto.

Ingredienti

5-6 grossi peperoni gialli, rossi e verdi

2 cipolle rosse o bianche

500 g di pomodori ben maturi (in alternativa potere utilizzare la passata di pomodoro fatta in casa o pomodori pelati)

olio extravergine di oliva

sale.

Procedimento

Pulite i peperoni, tagliateli in listarelle e lavateli con cura. Sbucciate le cipolle e affettatele grossolanamente. In una padella suffcientemente capiente mettete un cucchiaio abbondate di olio, mettele le cipolle e lasciatele appassire a fiamma bassa Quando la cipolla si sarà dorata, aggiungere i peperoni e lasciateli insaporire. Aggiungete i pomodorini (o la salsa) ai peperoni e lasciate cuocere per 5/10 minuti, mescolando di tanto in tanto. Regolate di sale. Proseguite la cottura per altri 10/15 minuti a fuoco basso, aggiungendo qualche cucchiaio di acqua se la peperonata dovesse risultare troppo asciutta. I peperoni dovranno essere morbidi (ma non sfaldati), quindi attenzione ai tempi di cottura che possono variare. Servite la peperonata calda come contorno oppure fredda su crostini di pane casereccio.

Consigli

Potete utilizzare i pomodori maturi, ma anche la passata di pomodoro. A fine cottura si può aggiungere del basilico fresco o delle olive. La peperonata, così preparata, può essere usata per condire la pasta, ma gustatela fredda con il formaggio e la mozzarella.