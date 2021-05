Polpette di melanzane, sfiziose palline da stuzzicare

Le polpette di melanzane sono uno di quei finger-food da preparare quando si hanno ospiti a cena o si cercano alternative gustose alle classiche palline con la carne. Non sono un piatto tipico del Salento e sono tante le regioni che ne rivendicano la “paternità”, ma in alcuni vecchi libri di ricette la preparazione di questi sfiziosi bocconcini è accompagnata dalla dicitura “alla salentina”. Certo è che racchiude i sapori della cucina del sud, mediterranea.

Come preparare le polpette di melanzane: la ricetta

Bastano pochi ingredienti per avere un secondo piatto genuino, un salva-cena gustoso con quel cuore morbido racchiuso da una croccante panatura o un stuzzichino per accompagnare un aperitivo con gli amici. Non solo, si può scegliere la cottura più adatta: al forno, fritte o in padella! Deliziose anche “affogate” nel sugo. Le polpette di melanzane sono una di quelle ricette apprezzate dagli adulti e dai bambini.

Vediamo insieme cosa occorre e come preparare queste deliziose polpette di melanzana alla salentina. Un piatto semplice, di autentica ispirazione contadina questo, preparato con ingredienti che non mancavano mai anche nelle case più povere.

Ingredienti:

500 gr di melanzane

150 gr di pecorino e/o parmigiano

100 gr di pangrattato (o mollica di pane/pancarrè)

prezzemolo

basilico

2 uova intere

farina q.b.

sale

pepe

olio extravergine di oliva.

Procedimento:

Lavate accuratamente le melanzane, sbucciatele ed eliminate il picciolo. Tagliatele a metà. Fate riscaldare abbondante acqua salata in una capace casseruola. Appena inizierà a bollire tuffateci le melanzane e lasciate cuocere qualche minuto. (In alternativa potete passarle velocemente in padella con un filo di olio). Scolatele e lasciatele raffreddare su un foglio di carta assorbente. Strizzatele con forza per eliminare tutta l’acqua. Schiacciate con una forchetta la polpa in una terrina. Aggiungete a questo punto il formaggio grattugiato, il pan grattato e le uova e iniziate ad impastare. Tritale prezzemolo e basilico ed aggiungetelo all’impasto. Regolate di sale e di pepe. Quando il composto risulterà omogeneo, prelevate delle piccole porzioni e formate delle polpette. Fate riscaldare dell’olio in una capiente casseruola. Infarinatele leggermente le polpette (anche in questo caso potrete panarle) ed immergetele nell’olio bollente. Lasciatele dorare, quindi scolatele e lasciatele asciugare dall’unto in eccesso su carta assorbente. Anche se fritte, queste polpette vegetariane non sono molto caloriche e non assorbono molto olio durante la frittura.

Se desiderate un piatto più leggero, potete cuocerle in una salsa di pomodoro preparata con un filo di olio e alcune foglie di basilico.

Se non gradite il sapore forte del pecorino potete sostituirlo con del grana o del parmigiano più neutri e delicati.

Per la perfetta riuscita del piatto è necessario che la polpa di melanzana venga ben strizzata. A tal proposito, potete cuocere la polpa anche nel microonde in modo da ottimizzare i tempi ed ottenere una polpa più asciutta.

Per renderle ancora più sfiziose potete aggiungere un cuore filante di scamorza o mozzarella.