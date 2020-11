“Sciuscelle salentine”, le polpette di pane che profumano di tradizione

Le sciuscelle salentine, deliziose polpette di pane, sono un piatto povero della tradizione contadina che profuma ancora oggi di storia e di famiglia. Come tanti altri “capolavori delle massaie”, questa ricetta è nata dalla necessità di non buttare via nulla. Con il poco che c’era o con quello che si trovava sono nati alcuni dei piatti più buoni della cucina salentina.

Il protagonista della ricetta, tramandata “da cummàre a cummàre“, è il pane raffermo, che verrà impreziosito da altri ingredienti: formaggio, uova, prezzemolo o menta. Sono un pass par tout ideale per ogni occasione, come aperitivo o come finger-food se fritte e servite senza il classico sugo, ma conquisteranno tutti con il loro sapore genuino e semplice, come una volta.

La ricetta delle sciuscelle

La ricetta base prevede pochi ingredienti, ma naturalmente ognuno può arricchirla a proprio piacimento.

Ingredienti per le sciuscelle

500 g di Pane raffermo

3 uova

formaggio

prezzemolo

sale

pepe

Ingredienti per il sugo

1 litro di salsa di pomodoro

1 cipolla

olio extravergine d’oliva

sale.

Procedimento

In una ciotola capiente aprite le uova e aggiungete il formaggio grattugiato. Unite il pane raffermo (alcuni preferiscono metterlo in ammollo nel latte, altri grattugliarlo) e iniziate ad amalgamare tutti gli ingredienti tra loro.

Consiglio: l’impasto non dovrà risultare né troppo morbido, né troppo denso, altrimenti le polpette di pane in cottura tenderanno ad indurirsi. Nel primo caso aggiungiamo un po’ di farina o di pangrattato, al contrario o aggiungiamo un altro uovo o un goccio di latte.

Tritate finemente il prezzemolo fresco, aggiungetelo al composto e aggiustate di sale e pepe. Formate le polpette. Tenete da parte le sciuscelle e dedicatevi alla preparazione del sughetto.

In una pentola fate soffriggere la cipolla in poco olio. Aggiungete la salsa di pomodoro e lasciate cuocere. A metà cottura aggiungete le sciuscelle. Una volta cotte servitele ben cotte

Nel Capo di Leuca questo piatto tipico della cucina contadina è conosciuto anche come “pittula all’acqua” ed è preparato con pangrattato, formaggio grattugiato, uova, farina se necessario, prezzemolo tritato, sale, pepe e abbondante menta. Le polpette sono cucinate per una buona mezz’ora nella salsa di pomodoro al profumo di basilico fresco, rigorosamente fatta in casa. Le sciuscelle non solo le cocule, specialità della tradizione salentina preparata con pane raffermo, patate e altri ingredienti (pecorino, ricotta forte, prezzemolo, menta…) e cotta in forno.