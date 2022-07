La sbriciolata con la marmellata di fichi. La ricetta “paesana” del Salento in Svizzera

L’estate è anche la stagione dei fichi, il frutto dalle tante proprietà nutrizionali e benefici che, con un po’ di fantasia, può essere usato in cucina per creare piatti originali e gustosi. Che dire dei fichi secchi con le mandorle, un po’ di sole d’agosto anche d’inverno (come avevamo scritto in un articolo, leggi qui) o dei biscotti ai fichi. Sono tante le bontà che si possono preparare con questa prelibatezza della campagna. Una specialità a cui è impossibile resistere. E non bisogna trattenersi, perché a dispetto della credenza popolare e della percezione comune che considera i fichi ‘nemici’ della linea (come molta frutta “zuccherina”) non sono frutti ipercalorici.

Per questa “fama” sono stati guardati con sospetto, ma cento grammi di fichi freschi (più o meno due frutti medi) hanno un valore energetico di 47 kcal. Certo, non bisogna strafare, ma chi ne è ghiotto può mangiarli tranquillamente (tre o quattro fichi al giorno) abbinati sempre a una fonte proteica (come uno yogurt naturale, la ricotta o anche il prosciutto crudo privato del grasso) e a una fonte di grassi “buoni”: noci, nocciole o mandorle.

La ricetta della sbriciolata con la marmellata di fichi

Gustosi e ricchi di virtù, i fichi sono una prelibatezza della tavola di agosto/ settembre. E sono protagonisti di una ricetta deliziosa che la pagina facebook il Salento in Svizzera ha deciso di condividere con noi. Ecco allora la sbriciolata con la marmellata di fichi.

Ingredienti

300gr di farina 00

100gr di zucchero

1 uovo

75-80 gr di olio d’oliva o quello che preferisci

7gr di lievito per dolci

1 pizzico di sale

Un po’ di buccia di limone grattugiata

Procedimento

In una ciotola mescolate la farina con il lievito, lo zucchero, la buccia di limone grattugiata, il pizzico di sale, l’uovo e l’olio. Mescolate con le mani fino ad ottenere un composto di briciole.

Trasferite metà del composto di briciole nel vostro stampo, aggiungete abbondante marmellata di fichi o quella che preferisci, coprite con le restanti briciole.

Cuocere in forno preriscaldato a 180° per 35-40° minuti circa, fino a quando è bella dorata. Fate raffreddare la sbriciolata nello stampo, sformate su un piatto da portata, spolverate con zucchero a velo e servire.

Ecco il risultato:

Consigli

Potete anche aggiungere la farina di mandorle per rendere la frolla più aromatica e profumata. Potete aggiungere al ripieno amaretti sbriciolati o noci. Basta, come sempre, un po’ di creatività.