Gli spiedini di maiale con scamorza, pomodorini e cipolle sono gustosi bocconcini da preparare per una cena informale con gli amici o un pranzo in cui desiderate portare in tavola un secondo semplice, ma ricco di sapore. Bastano pochi ingredienti – pomodori e cipolla – e pochi minuti per avere della carne aromatizzata al rosmarino. L’abbinamento è reso ancor più interessante dall’aggiunta della scamorza e se si servono gli spiedini insieme a dell’insalata di stagione il piatto diventa unico e completo.

La ricetta degli spiedini

Gli spiedini sono irresistibili, colorati, estivi, adatti alle grigliate all’aperto. Si associano facilmente a verdure, ortaggi e potete giocare con la fantasia abbinando sapori e colori diversi.

Ingredienti

400 gr di lonza di maiale a fettine sottili

300 gr di scamorza

100 gr di prosciutto crudo

24 pomodorini ciliegini

12 rametti di rosmarino

1 cipolla rossa

sale

pepe.

Procedimento

Tagliate la scamorza a cubetti e pepateli. Trasferite la scamorza in freezer per una decina di minuti così in cottura rilascerà meno acqua. Avvolgete ogni cubetto con mezza fettina di lonza e una fettina di prosciutto. Sbucciate la cipolla e tagliatela a pezzetti. Sciacquate i pomodorini. Togliete gli aghi ai rametti di rosmarino lasciando il ciuffo finale. Infilate su ogni rametto gli involtini di carne e scamorza alternandoli ai pomodorini e ai pezzi di cipolla. Procedete in questo modo utilizzando tutti gli ingredienti Cuocete gli spiedini su una piastra ben calda per pochi minuti girandoli da tutti i lati per avere una cottura uniforme. Salate a vostro piacimento e servite tre spiedini per piatto aggiungendo foglie di insalata.

Varianti

Se preferite le mozzarelle alla scamorza potete creare i vostri spiedini solo con carne e prosciutto e poi aggiungere nodini di mozzarelle nel rametto di rosmarino alternandoli agli altri ingredienti. Anche la cipolla può essere sostituita da pezzetti di peperone rosso e giallo.

Consigli

Accompagnate la carne con insalate ricche o con salse piccanti o dolci a seconda delle preferenze che danno un tocco in più al piatto.