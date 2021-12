Pasticcio di tortellini in crosta, un piatto perfetto per il menu di Natale

Il pranzo di Natale può diventare un vero “rompicapo” se si hanno molti ospiti. Scegliere cosa portare in tavola non è facile se gli invitati hanno gusti diversi. Il dolce non dovrebbe essere un problema, dal classico panettone al pesce di pasta di mandorla senza dimenticare i porcedduzzi (clicca qui per la ricetta) c’è l’imbarazzo della scelta. Come primo piatto, invece, il pasticcio di tortellini in crosta potrebbe essere una ricetta che accontenta un po’ tutti, dai grandi ai bambini. Uno scrigno di bontà, ricco e scenografico, dal successo assicurato.

A dispetto dell’aspetto scenografico, preparare questo “timballo” è davvero semplice. Basta avere un po’ di pazienza. E se causa feste non si ha molto tempo da trascorrere ai fornelli si può tranquillamente preparare il pasticcio di tortellini in anticipo e terminare la cottura prima di servirlo.

La ricetta del pasticcio di tortellini in crosta

Come detto, il pasticcio in crosta è un piatto adatto a tutti. Si possono preparare anche delle mono-porzioni con il ripieno adatto ad ogni ospite. Questa è la ricetta da personalizzare

Ingredienti ( per 6 persone):

500 g di tortellini freschi

300 g di funghi misti (potete prenderli anche surgelati)

150 g di prosciutto cotto

100 g di parmigiano

1 l di besciamella

due rotoli di pasta brisè (o pasta sfoglia)

una piccola cipolla

olio extra vergine di oliva

prezzemolo q.b.

sale q.b.

pepe q.b.

burro

Preparazione: