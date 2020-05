Tiramisù al limone, una variante fresca e profumata del classico dessert

Il tiramisù è un dolce al cucchiaio che non ha bisogno di presentazioni. Talmente buono e amato che sono state ‘inventate’ mille varianti diverse della ricetta classica al caffè in grado di accontentare tutti i gusti e i palati. Con l’estate alle porte, la versione più amata, fresca e profumata, è quella del tiramisù al limone. Perfetto per concludere una cena in famiglia o per conquistare gli ospiti, ma anche per le occasioni speciali.

Ricetta del tiramisù al limone

Preparare questo dessert è davvero semplice e come accade spesso in cucina l’ingrediente segreto è la fantasia. Si può aggiungere il cocco, il cacao amaro o cioccolato bianco, gli amaretti sbriciolati, delle foglioline di menta o della frutta fresca o secca. Perfetto con i pistacchi, le mandorle e i pinoli che daranno al dolce, dalicato nei sapori, quel tocco in più di croccantezza.

Ingredienti

500 gr di mascarpone

500 gr di savoiardi

4 limoni

150 gr di zucchero

1 cucchiaio di limoncello (facoltativo)

Per bagnare i savoiardi: il succo di un limone, zucchero q.b e 2 bicchieri di acqua tiepida.

Procedimento

Sbattere i tuorli con lo zucchero e il mascarpone fino ad ottenere una cremina densa. A parte, in una ciotola montare a neve gli albumi. Aggiungere il composto alla crema, continuate a mescolare dal basso verso l’altro. Per concludere, aggiungere la spremuta di 3 limoni. E, nel caso, anche un cucchiaio di limoncello In una ciotola sciogliete lo zucchero con l’acqua e il succo di un limone Immergete i savoiardi nella ciotola di acqua, limone e zucchero e disponenteli in un tegame o in un coppapasta se volete fare delle monoporzioni alternando uno strato di crema con uno di biscotti. L’ultimo strato deve essere di crema. Decorare con la scorza grattugiata di un limone e lasciate riposare in frigo per almeno 3 ore. Servire freddo

La ricetta del tiramisù al limone light

Esiste anche una versione light di questo dolce al cucchiaio, ideale per chi deve seguire una dieta o semplicemente tiene alla linea. Basterà semplicemente sostituire gli ingredienti: il non proprio leggero mascarpone con uno yogurt magro ma goloso, come quello greco, e optare per delle fette biscottate ai cereali al posto dei più calorici e tradizionali savoiardi. Si possono usare anche i pavesini, la ricotta o il miele.

Mescolare la ricotta (o lo yogurt greco) con il miele o il dolcificante (si può usare anche lo zucchero di canna). E aggiungere alla crema la buccia grattuggiata di mezzo limone. Il procedimento non cambia. Alternare la crema ai pavesini imbevuti in succo di limone e acqua e lasciare riposare in frigo.