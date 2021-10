Soffice e profumata, la ricetta della torta di mele

Soffice e profumatissima, la torta di Mele fatta in casa richiama i sapori di una volta, quando i dolci da portare in tavola venivano preparati con gli ingredienti di stagione. Essendo un classico della tradizione casalinga, non c’è una ricetta vera e propria da seguire, ma tante versioni diverse legate ai “segreti” tramandati dalle nonne. C’è chi usa il burro e chi l’olio, chi mette le noci e chi la cannella, chi aggiunge lo yogurt chi il rum o la frutta secca. Questa versione profuma di limone.

La ricetta della torta di mele

Bella da vedere, grazie alle mele disposte in superficie, con un leggero profumo di limone questa torta alle mele, perfetta per la colazione o per una merenda gustosa, vi stupirà con il suo sapore delicato.

Ingredienti:

600 gr di mele

1 limone

100 gr di burro

150 gr di zucchero

3 uova

250 gr di farina

1 cucchiaino di lievito (1 bustina)

zucchero a velo

burro e farina per lo stampo.

Procedimento:

Sbucciate le mele, scartate il torsolo e tagliatele a fettine un pò spesse. Irroratele con il succo del limone e mettetele da parte. Lavorate a crema il burro e lo zucchero, unite le uova, uno alla volta, e amalgamate di nuovo. Setacciate la farina con il lievito e aggiungetela a cucchiaiate al composto di uova, impastate bene il tutto. Sgocciolate le mele e tamponatele con carta da cucina. Mescolate all’impasto un pò del liquido di macerazione delle mele e un cucchiaino di scorza di limone grattugiato. Accendete il forno a 190°. Imburrate e infarinate uno stampo di 22-24 cm e versate metà dell’impasto. Fate uno strato di mele e coprite con la parte restane dell’impasto. Ricoprite la superficie con un’altro strato di mele disponendole ordinatamente. Fate cuocere in forno per 50 minuti circa. Sformate il dolce e fatelo intiepidire su una gratella per dolci.

Prima di servire cospargete con zucchero a velo.

Nella sua versione classica gli ingredienti sono pochi e semplici: uova, burro, zucchero e farina, ma è possibile ‘personalizzarla’ aggiungendo mandorle, noci o altra frutta secca. Si possono usare tutti i tipi di mele renette, golden, pink Lady o Fuji.