Torta mimosa, un fiore dolce per la festa della donna

Pan di spagna, crema pasticciera arricchita con panna montata e profumo di bontà. È la torta mimosa, il dolce inventato negli anni cinquanta da un pasticciere di Rieti Adelmo Renzi e diventato il simbolo della festa della donna. La sua popolarità non conosce confini tanto da essere una delle creazioni italiane più conosciute al mondo. Per un po’ è stata “dimenticata” nelle vetrine di bar e pasticcerie, ma negli ultimi anni è tornata di moda grazie alle sue infinite varianti: al cioccolato, con l’ananas o con le fragole. È ideale per ogni occasione.

Ricetta della torta mimosa

Prepararla in casa è davvero semplice. Il segreto sta nel pan di spagna – un parte è utilizzato per gli strati, l’altra per “imitare” il fiore primaverile giallo e profumato.

Ingredienti per il pan di spagna

250 gr di farina 00

220 gr di zucchero semolato

6 uova

1 bustina di lievito per dolci

poco burro per la tortiera

1 pizzico di sale.

Ingredienti per la crema diplomatica

mezzo litro di latte

una bustina di vanillina

2 tuorli

125 gr di zucchero semolato

75 gr di farina 00.

Ingredienti per la farcitura

1 confezione di panna da montare da 500 ml

1 scatola di ananas allo sciroppo.

Procedimento

Per il pan di Spagna: Aprite le uova, separate gli albumi dai tuorli e montateli a neve fermissima aiutandovi con un pizzico di sale. Conservateli in frigo, mentre montate i tuorli con lo zucchero fino a renderli gonfi e spumosi. Unite il lievito e la farina setacciata. A questo punto, incorporate anche gli albumi montati a neve a cucchiaiate, mescolando dal basso verso l’alto per non smontarli. Imburrate ed infarinate una tortiera da 28 cm di diametro. Versateci il composto e livellate. Infornate a 180° per circa 30 minuti.

Consiglio: Valutate il punto di cottura con uno stecchino: se infilandolo al centro della torta ne esce asciutto allora potete spegnere il forno altrimenti proseguite per qualche minuto ancora.

Sformate il pan di spagna e lasciatelo raffreddare su una gratella per dolci.

Per la crema: sbattete i tuorli con lo zucchero fino a renderli spumosi. Unite a cucchiaiate la farina e la vanillina e continuate a mescolate. Unite anche il latte caldo, sempre poco alla volta e continuate a mescolare. Il liquido deve essere completamente assorbito prima di aggiungerne altro. Quando avrete esaurito tutti gli ingredienti ed il composto sarà liscio e cremoso trasferite sul fuoco. La crema deve addensarsi lentamente e non deve formare grumi, quindi con un mestolo di legno mescolate di continuo. Togliete dal fuoco, trasferite in una ciotola fredda e coprite con pellicola. Lasciate raffreddare completamente. Montate la panna ben ferma e amalgamatela alla crema pasticcera lasciandone un po’ da parte.

Per la farcitura: aprite la scatola di ananas e prelevate le fette. Tagliatele in pezzi piccoli.

Prendete il pan di spagna e tagliatelo in due. Adagiate la parte inferiore su un vassoio da portata. Svuotatelo leggermente. Bagnate il pan di spagna con qualche cucchiaio di sciroppo d’ananas. Adagiatevi le fette in modo da ricoprire in maniera abbastanza omogenea la superficie. Versateci sopra la crema diplomatica e livellate. Ricoprite con il secondo strato di pan di spagna, anche questo leggermente svuotato. (C’è chi preferisce creare tre dischi e riservare quello centrale alla decorazione)

A questo punto, prendete la panna che avevate messo da parte e versatela sopra il dolce, ricoprendo tutta la superficie. Decorate con le briciole tolte da centro del dolce.

Riporre in frigo per almeno 3 ore prima di consumarlo.

Il dolce è senza liquore quindi adatto anche ai bambini.