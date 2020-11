Eva Longoria ammaliata dal Salento, un poster delle Due Sorelle alle spalle dell’attrice americana

Terminata la stagione estiva 2020, le conferme non sembrano avere fine per il Salento.

Si sa che molti personaggi famosi hanno visitato il territorio negli ultimi anni e tanti ne fanno, ormai, una meta irrinunciabile delle proprie vacanze, ma qualcuno ha addirittura ne portato via con sé un ‘pezzo’ per poterne godere ogni giorno della meravigliosa vista e, indirettamente, fare una grande pubblicità alle sue marine.

si tratta dell’attrice statunitense di origine messicana Eva Longoria.

Sul profilo Instagram dell’attrice – lanciata dal telefilm Beverly Hills 9210 e star delle soap Febbre d’amore e Desperate Housewives – che supera gli 8 milioni di followers emerge il suo amore per il Salento e, in particolare, per Torre dell’Orso, una delle marine di Melendugno.

La gigantografia delle Due Sorelle, infatti, compare spesso nelle foto e nei video che l’attrice e attivista pubblica nel suo feed e forse in tanti le avranno chiesto dove si trova il paradiso ritratto alle sue spalle.

Questa notizia, insieme al successo di visitatori raggiunto quest’anno dal sito archeologico di Roca e dalle Grotte della Poesia e dei turisti che hanno apprezzato l’idea di “Spazio Naturale” proposta dal Comune, rende fieri del lavoro svolto l’intera Amministrazione Comunale e tutti coloro che hanno lavorato alacremente alla buona riuscita di una stagione turistica che si prevedeva non senza ostacoli per questioni di sicurezza legate all’epidemia da coronavirus.

Il risultato è stato frutto di una grande cooperazione tra gli enti e le associazioni del territorio che, dalla mobilità sostenibile agli eventi, hanno saputo organizzare al meglio il territorio rendendolo fruibile, sicuro e appetibile anche in un anno così difficile.