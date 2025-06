Estate a Porto Cesareo, oltre cento eventi fino al mese di settembre

Il Comune di Porto Cesareo presenta il ricco programma di eventi estivi.

Dal centro alla località di Torre Lapillo, da giugno a settembre, sport, musica, divertimento, yoga, cinema, attività di svago e di incontro per ogni fascia d’età e utenza, per residenti e turisti.

“Abbiamo messo a punto come ogni anno, un calendario che potesse incontrare i gusti di tutti e che fosse a costo zero per l’utenza. La nostra terra offre tanto tra natura, escursioni, musei, parco archeologico ed attrazioni ma è opportuno anche offrire ulteriori possibilità, soprattutto per i pomeriggi e la sera, a chi ci raggiunga da fuori e a quanti, del posto, vogliano rimanere in paese senza rinunciare al divertimento”, spiega il sindaco Silvia Tarantino.

“Come sempre la rassegna è frutto di un lavoro a più mani, in cui abbiamo incrociato dati, richieste, tipo di turismo e di presenze sul territorio, spunti arrivati direttamente dall’utenza. Abbiamo allungato ulteriormente la fascia temporale dell’offerta, superando i cento eventi, cui se ne aggiungeranno altri nel corso dell’estate. Desideriamo che la gente viva bei momenti, e possa farlo a costo zero. Auguriamo a tutti di trascorrere una piacevole estate a Porto Cesareo”, l’auspicio degli assessori Barbara Paladini e Tania Piccinno.