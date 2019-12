Spettacoli per tutti, grandi e piccini. Ecco il programma di ‘Natale ad Arnesano’

L’anno si avvia a conclusione ed il conto alla rovescia per il 2020 può cominciare. Alle porte, oramai, dell’inizio delle festività natalizie, sono tanti gli eventi in Salento, che accontenteranno visitatori di tutte le età. Ed anche il comune di Arnesano si prepara a regalare tanti eventi a grandi e piccini.

A partire dal 20 dicembre e fino al 5 gennaio saranno tanti gli appuntamenti che faranno compagnia ai salentini, per un Natale ed un Capodanno all’insegna di divertimento ed intrattenimento. Protagoniste indiscussi della programmazione natalizia sono le associazioni locali che insieme all’Amministrazione comunale rendono possibile la serie di eventi a disposizione di cittadini e turisti che scelgono il comune di Arnesano per passare le festività di fine anno.

Ce n’è per tutti, senza scontentare proprio nessuno. Si va dal Villaggio di Babbo Natale, che divertirà tutta la famiglia al concerto di musica jazz e rock in Piazza Paisiello, passando per tanti altri appuntamenti. Per chi cerca un grande classico a teatro, sarà La Locandiera di Carlo Goldoni a riempire la scena.

Una programmazione densa, che non scontenta nessuno, grazie all’impegno dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Emanuele Solazzo e con l’aiuto dell’assessore con delega al rapporto con le associazioni Luigi Mazzei.

Il programma completo

Venerdì 20 dicembre, dalle ore 16:30 alle ore 19:00: Laboratorio “CREARE PER LE FESTE”, a Palazzo Marchesale, a cura dell’Associazione Culturale MilleE20, a cui potranno partecipare massimo 20 bambini dai 6 ai 12 anni. Per informazioni e adesioni contattare il numero 3397007340.

Sabato 21 dicembre, ore 17:00: Festa degli Auguri della Kinder Orchestra SMA (Sistema Musica Arnesano), evento a cura dell’Associazione Musicale Opera Prima, Istituto Comprensivo “Vittorio Bodini” – Arnesano.

Lunedì 23 dicembre, a partire dalle ore 18:00: il Villaggio di Babbo Natale, evento a cura di Crazy Events, Palazzo Marchesale.

Giovedì 26 dicembre, a partire dalle ore 20:30: Concerto a cura dell’Associazione culturale Musicale E.D.A.M.S. organizzato in collaborazione con l’Associazione “MozzicaSanti”, Piazza Paisiello – Arnesano.

Sabato 28 dicembre, a partire dalle ore 16:00: Evento a cura dell’Azione Cattolica Italiana – Parrocchia “Maria SS. Assunta” di Arnesano, Salone della Scuola dell’Infanzia “Fondazione Bernardini”.

Sabato 28 dicembre, ore 20:30: “La Locandiera” di Carlo Goldoni, spettacolo teatrale a cura di A.LIB.I finanziato dall’Unione dei Comuni Union3, Primo piano Palazzo Marchesale.

Domenica 29 dicembre, ore 18:00: La storia di San Francesco, Musical sulla vita di San Francesco d’Assisi a cura dell’Associazione WorldDiego Agenzia Eventi, Palazzo Marchesale.

Venerdì 3 gennaio 2020, dalle ore 18:00 alle ore 23:30: Buon 2020 Arnesano, evento organizzato a cura dell’Associazione di Promozione Sociale Salentini te Marca, Palazzo Marchesale.

Sabato 4 gennaio, ore 10:00: Proiezione cartone animano “Il Grinch”, evento organizzato dalla Biblioteca comunale “Luigi De Simone” di Arnesano, Palazzo Marchesale.

Domenica 5 gennaio, ore 18:30: Tombolata di beneficienza a favore della Caritas parrocchiale, evento organizzato a cura della Caritas Parrocchiale di Arnesano, Palazzo Marchesale.

24 dicembre 2019 – 01 e 06 gennaio 2020: Spettacolo itinerante per le vie del paese con musica e intrattenimento.