Fiera di Miggiano, il mondo in vetrina nel sud Salento. Tutte le novità dell’edizione 2023

Il 12, 13, 14 e 15 ottobre Miggiano è fiera di aspettare tutto il Salento e tutta la Puglia in Fiera! Torna al Quartiere Fieristico l’importante fiera regionale Expo 2000. Comincia dunque il conto alla rovescia per l’atteso appuntamento fieristico salentino. Miggiano si appresta a riportare in vetrina e ad accendere i riflettori sulle tante eccellenze dei vari settori dell’industria, dell’artigianato, dell’agricoltura e del turismo.

Molti pensano erroneamente che passata l’estate sul Salento cali il sipario. Addio appuntamenti sotto le stelle, feste patronali, sagre di paese e concerti a cielo aperto che animano strade e piazze e incantano i turisti che si lasciano catturare dai sapori, dai profumi, dai colori, dalla tradizione, dalla storia e dalla personalità di questi luoghi unici e magici. Non è così. Questa terra cambia semplicemente ‘abito’ per adattarlo alla stagione. In autunno, il vestito migliore da indossare è fatto di stand, espositori, fiere che diventano delle vere e proprie vetrine. Appuntamenti che, anno dopo anno, edizione dopo edizione, hanno superato i confini locali, diventando un punto di riferimento per il Mezzogiorno e l’Italia intera.

L’esempio più riuscito è senza dubbio la Fiera di Miggiano che aprirà le sue porte per accogliere centinaia, anzi migliaia di visitatori, da giovedì 12 ottobre a domenica 15 ottobre. Quattro giorni attesi dalla comunità locale, ma anche da chi, da ogni parte della regione, punta alla ripresa e allo sviluppo e vive la ricorrenza come un’opportunità imperdibile.

Anche nel 2023, il comune con poco più di 3mila abitanti situato nel Basso Salento si prepara ad ospitare la «Fera de Miscianu ci boi», come è conosciuta dalla gente del posto perché, passeggiando tra gli espositori, si può trovare qualunque cosa, prodotti di tutti i settori merceologici.

È proprio questo, infatti, il segreto del successo della storica fiera dedicata all’industria, artigianato, agricoltura e turismo del Salento: la capacità di rendere una manifestazione “tradizionale”, un evento innovativo, in grado di favorire la crescita economica, attraverso la valorizzazione delle creazioni artigianali, la promozione dell’innovazione tecnologica, la cultura dell’impresa da trasmettere alle nuove generazioni, l’incentivazione del turismo locale e delle collaborazioni con i partners nazionali ed esteri.

Expo 2000, Miggiano è fiera di avervi in Fiera!

La Fiera di Miggiano è un evento unico che rinnova la costante attenzione che l’Amministrazione riserva da sempre alle realtà imprenditoriali del territorio salentino, ma non solo.

“Non c’è progresso senza pace!”, scrivevano lo scorso anno dall’ Amministrazione Comunale di Miggiano. Un messaggio di pace e speranza all’ indomani di una guerra, quella nata dall’ aggressione della Russia all’ Ucraina, che metteva tutti in angoscia. Triste aprire l’edizione 2023 non con la notizia di una pace che si staglia all’ orizzonte, ma con l’ennesima recrudescenza bellica tra Israele e Palestina dopo il vile attacco di Hamas. Ma ancora di più Miggiano vuole gridare il suo impegno, non solo per un pieno convincimento morale ma anche per le ricadute sull’economia che ogni guerra comporta in una scenario internazionale globalizzato. Non c’è progresso senza pace! Le economie falliscono e gli ingranaggi della macchina sociale si inceppano e solo il cuore degli uomini rappresenta la soluzione ed il motore di ogni ripartenza. Non si può prescindere da una condizione di armonia e collaborazione tra i popoli nel percorso di evoluzione sociale, economica e culturale. I traffici, gli scambi e i commerci hanno bisogno della pace, della disponibilità reciproca delle genti, dell’ apertura al prossimo.

Anche la grafica scelta da Miggiano Expo 2000 edizione 2023 si adatta alle nuove ambizioni, alle nuove ispirazioni. Non più una ruota di ingranaggio (segno di un’economia che non si inceppa) ma un cuore green che è l’auspicio dei nostri giorni per un futuro degno di questo nome da consegnare alle prossime generazioni.

Le dichiarazioni del Sindaco, Michele Sperti

‘Siamo pronti con determinazione, fiducia e speranza nel futuro – afferma il Sindaco di Miggiano Michele Sperti – a dare il via ad una quattro giorni ricca di tante e nuove iniziative. Siamo pronti a pronunciare, con il consueto orgoglio: Miggiano è fiera di avervi in Fiera!’ Expo 2000 ormai da anni appartiene agli imprenditori, agli artigiani, ai commercianti, ai produttori del Salento, a questa terra e all’idea di futuro, ricco e di coesione, che tutti auspichiamo. Ecco perché la nostra fiera regionale continua a crescere e ad avere successo. E l’edizione 2023 sarà ancora più coinvolgente!”.

Tutte le novità dell’ edizione 2023

La fiera mette a disposizione dei visitatori una superficie espositiva di 40.000 mq. organizzata in più settori: artigianato, agricoltura, industria, energie rinnovabili, ambiente, efficienza energetica, edilizia e arredamento.

Le aree sono così suddivise:

• Autorità ed associazioni

• Largo Mercato coperto – Sagra del maiale

• Luna park

• Parco auto

• Quartiere del gusto con palco eventi

• Settore agricolo e termocamini

• Settore commerciale

• Struttura esterna

• Struttura permanente

• Struttura preallestita

• Area parcheggio

Gli spazi sono accessibili a tutti e l’ingresso rimane completamente gratuito.

L’inaugurazione

L’inaugurazione si terrà giovedì 12 ottobre in Piazza Giovanni Paolo II alle ore 19.00.

Interverranno: Luca Rotondi, Prefetto di Lecce,

Fiorenza Pascazio, Presidente Anci Puglia, e tanti, tantissimi rappresentanti del mondo delle istituzioni tra parlamentari, assessori e consiglieri regionali, presidente e consiglieri della Provincia di Lecce, sindaci dei comuni del Salento. Fondamentale la presenza dei presidenti di Camera di Commercio di Lecce, Confindustria, Confartigianato, Coldiretti. Attese numerose autorità militari e religiose.

Alle 20.00 della stessa serata sarà consegnato il Premio Miggiano.

L’evento sarà trasmesso in diretta sulla pagina facebook del Comune di Miggiano.

Tutti i concerti

I concerti si terranno a partire dalle ore 22.00 presso il Quartiere del gusto – Grande Palco:

• 12 ottobre: Bar Italia;

• 13 ottobre:Tribute band Europea Maya-Abba;

• 14 ottobre: Ester Del Popolo;

• 15 ottobre: Maneskin Tribute Band.

Domenica 15 ottobre, alle ore 10.30, Limitless The movie by Gabriele Scarcia (saggio di danza).

In Largo mercato (dove si terrà la sagra del maiale) ecco gli altri appuntamenti concertistici:

• 13 ottobre: Uccio Aloisi Group

• 14 ottobre: Dakkamà con Mihaela Coluccia

• 15 ottobre: Stelle grandi e anime bianche.

Lo show cooking di Coldiretti

Venerdi 13 ottobre dalle 9.30 alle 12.30 l’atteso Show Cooking di Coldiretti.

Salento Live@interstellar Theater

Venerdi 13 e sabato 14 ottobre dalle 18.00 alle 20.00, nello stand centrale, l’associazione Interstellar Theater, presenta: ‘Salento Live@interstellar Theater’. Due sezioni pomeridiane di ascolto della musica e dei progetti delle eccellenze musicali salentine. Diretta su Radio Venere ed in streaming video sui canali YouTube. Fra gli altri interverranno: Cesko, Salvatore Cafiero, Roberto Esposito, Cristiana Verardo, Kalascima.

Orari di apertura della Fiera

giovedì 12 ottobre:

19.00 – 23.00

venerdì 13 ottobre:

09.30 – 13.00

16.30 – 23.00

sabato 14 ottobre:

09.30 – 13.00

16.30 – 23.00

domenica 15 ottobre:

09.30 – 13.00

16.30 – 23.00.