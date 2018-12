Fuorisede, ma il Natale si passa a casa: sempre più leccesi scelgono Flixbus

“Natale con i tuoi” recita un noto proverbio popolare. Per un salentino fuori sede è molto di più: è una regola, uno stile di vita. Non c’è studente o lavoratore (salvo impedimenti) che non torni a casa durante il periodo più bello dell’anno per passare le feste in famiglia. Lo confermano le prenotazioni di Flixbus, leader europeo dei viaggi in autobus, che quest’anno festeggia il suo terzo anniversario a Lecce con un bilancio più che positivo. In appena 365 giorni, infatti, sono raddoppiate sia le partenze che gli arrivi nel capoluogo salentino.

Picco di prenotazioni nel weekend di Natale

Manca davvero poco al 25 dicembre. E per non perdersi nessuna delle tradizioni che animano il Natale salentino – dai presepi, alle feste senza dimenticare la tavola – sono tantissimi gli universitari leccesi e non che hanno prenotato un posto per il weekend del 22 e 23 dicembre. Gli autobus, soprattutto quelli in partenza da Roma, sfiorano il tutto esaurito già con più di una settimana di anticipo.

La Capitale tra le mete preferite dai leccesi, seguono Napoli e Bologna

Non solo arrivi, ma anche partenze come detto. E dove preferiscono andare i leccesi? La risposta è semplice. A trionfare è Roma, anche grazie all’altissima frequenza dei collegamenti. È possibile raggiungere la Capitale dal capoluogo barocco tutti i giorni fino a otto volte al giorno, con la possibilità di viaggiare anche in notturna risparmiando tempo prezioso. D’altronde, il primato di Roma non sorprende se si considera la sua importanza di città universitaria e la popolarità sempre maggiore di cui FlixBus gode presso gli studenti.

Al secondo posto si piazza Napoli, collegata fino a cinque volte al giorno. Al terzo si incontra Bologna, altra rinomata meta universitaria. Chiudono la top five Torino e Pescara.