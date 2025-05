“Destinazione Nardò”, un flyer per orientarsi tra luoghi, eventi ed esperienze

Un flyer per agevolare i turisti nella scoperta della città e per farli orientare tra monumenti, luoghi da visitare, eventi di cultura e spettacolo e, infine, iniziative per fare “esperienza” del territorio.

L’assessorato al Turismo distribuirà nei prossimi giorni negli infopoint e nelle strutture ricettive un “foglio” di pronta e facile consultazione con, su un lato, una copertina graficamente attraente e il logo di Destinazione Nardò e, sull’altro, tre spazi “tematici” con altrettanti QrCode che permettono ai visitatori di Nardò di non avere dubbi su come, quando e perché muoversi sul territorio.

I tre QrCode, infatti, sono collegati a tre diverse sezioni del sito www.visitnardo.it: il primo è relativo ad “eventi” e rimanda ad una guida sempre aggiornata di tutti gli appuntamenti di spettacolo, cultura, musica, teatro e divertimento che Nardò ospiterà nei prossimi mesi; il secondo è relativo a “territorio” e rimanda ad una vera e propria mappa con i monumenti e i luoghi di interesse della città, dal centro storico all’entroterra e al mare; infine, il terzo è relativo a “esperienze” e rimanda a Nardò Experience, il programma integrato di iniziative e servizi orientati al turismo esperienziale e sostenibile (cioè attività a contatto con la natura, con la storia, con i contesti più belli del territorio neretino, dalle visite guidate alle escursioni, dagli itinerari in bicicletta alle attività in mare e alle degustazioni).

Si tratta di una iniziativa dell’assessorato al Turismo che rientra nell’ambito di Destinazione Nardò, il progetto che mette in rete tutti gli operatori del territorio di Nardò in modo da creare un “network” di rapporti e di contatti in grado di facilitare la fruizione del territorio da parte dei turisti, di aiutare gli attrattori a veicolare la propria offerta e di supportare gli operatori nel dare le giuste informazioni agli ospiti.

“Vogliamo rendere sempre più comodo il soggiorno dei turisti a Nardò – spiega l’assessore al Turismo e al Marketing territoriale Giuseppe Alemanno – dando loro la possibilità in un click di organizzare le proprie giornate sul territorio. Facendoli orientare tra i luoghi da visitare, gli eventi a cui assistere e le esperienze da fare. Ovviamente abbiamo preliminarmente aggiornato il prezioso “contenitore” di Visit Nardò, che resta la bussola per chiunque venga nella nostra città.

Il QrCode è un modo molto facile e veloce per fornire loro un supporto, senza dover sfogliare guide cartacee, fare telefonate o chiedere informazioni a destra e a manca. Questo flyer tra le mani è tutto ciò che serve al turista per una vacanza consapevole, completa e aggiornata. Ora lo distribuiremo capillarmente negli infopoint e nelle strutture ricettive e lo faremo anche per via “digitale” per non lasciare senza davvero nessuno”.