Il fascino selvaggio della campagna salentina

Il modello di riferimento nazionale e internazionale rimane la Toscana, la terra delle meraviglie, dove arte, cultura, natura, paesaggio si fondono in un’unica immagine seducente e dove il turismo è diventato un industria molto prima che altrove.

Ogni borgo, ogni paesino, ogni collina, vallata, radura era il posto ideale per vivere fino in fondo l’essenza della terra, in strutture che facevano della spontaneità dei luoghi la loro naturale caratteristica.

Nascevano così gli agriturismi, ristori di campagna dove era possibile fare la vacanza immergendosi nella bellezza del paesaggio e a contatto con la natura.

Oggi in Salento avviene lo stesso, gran parte dei flussi turistici di inizio e fine estate, ma anche nei periodi intermedi riguarda le strutture immerse nel verde, dove le coppie, le famiglie, i gruppi possono prendere confidenza con le tradizioni dei luoghi, vivere e mangiare come fanno esattamente gli abitanti del posto. E questo è bello, perché significa condividere esperienze analoghe, significa assimilare lo spirito del luogo, significa entrarne a far parte.

Quello che è molto piaciuto ad alcuni fortunati uomini di spettacolo, tanti vip che hanno scelto il Salento come seconda casa, esattamente come nel caso di Helen Mirren e di suo marito Taylor Hackford, personaggi del cinema internazionale che hanno scelto di trasferirsi a sud est, acquistando antichi casali e ristrutturandoli per farne dimore sontuose.

L’attrice inglese e il coniuge regista hanno scelto una contrada di un piccolo borgo del capo di Leuca, Tiggiano, in un tratto di campagna bello ed estremo.

Ma il Salento agricolo è tanto altro. Oltre al Sud Salento, c’è l’otrantino, ci sono le serre occidentali, c’è l’Arneo, la Grecìa salentina, la campagna di Lecce e molto altro ancora, luoghi magici dove vivere le sensazioni più profonde dell’anima.