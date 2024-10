Taglio del nastro per l’edizione 2024 di “Expo 2000. Industria Artigianato Agricoltura e Turismo del Salento”

Apertura ufficiale per “Expo 2000. Industria Artigianato Agricoltura e Turismo del Salento”.

Si è svolta nella serata di ieri, mercoledì 16 ottobre, la cerimonia di inaugurazione della Campionaria organizzata dal Comune di Miggiano.

Presenti il Prefetto di Lecce Nicolino Domenico Manno, il Sindaco di Lecce, Adriana Poli Bortone, al quale è spettato il taglio del nastro, il consigliere regionale Antonio Gabellone, una corposa delegazione di sindaci della provincia, autorità militari, di forze di polizia e religiose.

Dopo un minuto di raccoglimento in memoria primo cittadino di Corsano, Biagio Raona, scomparso nei giorni scorsi, la manifestazione è stata aperta dal primo cittadino di Miggiano, Michele Sperti: «È un onore e un privilegio accogliere nella nostra comunità tante personalità istituzionali. “Expo 2000” è l’espressione – le sue parole – volitiva e proiettata al futuro di un paese di 3200 abitanti, ciascuno dei quali dà il proprio contributo alla buona riuscita di una manifestazione che continua a crescere. Il Salento è terra umile e laboriosa che attraverso momenti come questo mette in evidenza le sue peculiarità».

A seguire, sono intervenuti il Sindaco di Lecce e il Prefetto.

«Il futuro del Salento passa da esempi come questi. Momenti del genere – ha sottolineato Adriana Poli Bortone – mettono in mostra le nostre eccellenze e dimostrano come le nostre aziende abbiano sviluppato qualità importanti. Il nuovo progresso passa per la piccola e media industria e per lo straordinario artigianato che i maestri salentini riescono a produrre».

«La presenza di tante figure istituzionali, delle forze militari e di polizia e di tante imprese che si sono messe in gioco – ha detto Manno – rappresentano il Salento migliore che unito si impegna ogni giorno per sua la crescita sociale, economica e civile».

Conclusi gli interventi istituzionali, la serata è proseguita con la consegna del “Premio Miggiano, riservato alle eccellenze che si sono distinte nel loro ambito professionale.

Quest’anno il riconoscimento è stato assegnato a Giovanni Pepe, medico pediatra, primario e direttore di Unità operativa nella Asl in quiescenza, premiato per la capacità di unire scienza medica e umanità nel rapporto coi pazienti e le loro famiglie.

«Sono commosso ed emozionato per un dono inatteso e gradito. Ringrazio – un passaggio dell’intervento del dottore Pepe – tutti coloro i quali si sono affidati a me nel corso degli anni, e un grazie particolare alla mia famiglia e a mia moglie».

Da oggi e sino a domenica “Expo 2000” si apre per quattro giorni ai visitatori.

Gli oltre 250 stand allestiti potranno essere visitati sino a domenica dalle 9.30 alle 13 e dalle 16.30 alle 23.

Un quartiere fieristico permanente con padiglioni ospitali e due tensostrutture di dimensioni importanti nelle immediate vicinanze, spazi esterni dedicati alle grandi esposizioni e un’area, quella dell’ex Mercato Coperto resa funzionale e moderno, dedicato alla tradizione culinaria, al food e al Quartiere del Gusto e ai momenti di intrattenimento per i più piccoli e allo spettacolo.

Stasera in cartellone lo spettacolo de Le Vie del Vento, tribute band de I Nomadi.

Domani sera sul palco salgono i Leggera Follia.

Su una zona espositiva superiore ai 40mila metri quadrati nel pieno centro cittadino e la disponibilità di grandi aree parcheggio gratuite, “Expo 2000” offre la disponibilità di oltre 250 stand dedicati ad arredamento e proposte per la casa, artigianato del mobile, manifatture artigianali e industriali, energie rinnovabili, macchine agricole e florovivaismo, enogastronomia, promozione turistica e del territorio.

Una vetrina di straordinario prestigio per aziende provenienti da ogni parte della Puglia ma pure da Lazio, Sicilia, Veneto, Sardegna, Campania segno evidente della portata della manifestazione fieristica.

Accanto agli stand commerciali, presenti al solito anche quelli riservati alle istituzioni e al terzo settore. Tra gli altri, saranno aperti al pubblico gli spazi occupati da Carabinieri, Polizia di Stato, Esercito, Aeronautica Militare, e ancora quello destinato alla delegazione provinciale di Opi, l’Ordine delle Professioni Infermieristiche.

“Expo 2000. Industria Artigianato Agricoltura e Turismo del Salento”è patrocinata da Ministero dell’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Regione Puglia, Provincia di Lecce, Camera di Commercio di Lecce, Anci e Confartigianato Imprese.