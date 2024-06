L’Infiorata di Patù, un tappeto di fiori per celebrare il Corpus Domini e rinnovare le tradizioni

Il prossimo 2 giugno, in occasione della festività del Corpus Domini, il piccolo borgo di Patù si prepara ad accogliere migliaia di visitatori per la sua rinomata Infiorata. Un’occasione imperdibile per immergersi in un’atmosfera di fede, tradizione e arte, dove la bellezza dei fiori si intreccia con la devozione religiosa.

Un’opera d’arte effimera che racconta storie

Giunta alla sua nona edizione, l’Infiorata di Patù ha ormai conquistato un posto di rilievo nel panorama culturale salentino. Grazie all’impegno e alla passione della comunità locale, ogni anno le strade del borgo si trasformano in un vero e proprio capolavoro effimero, realizzato esclusivamente con fiori e foglie raccolti nei campi. I bozzetti, ispirati a tematiche religiose e sociali, vengono minuziosamente elaborati e poi riportati in vita grazie al sapiente lavoro di infioratori esperti e volontari.

Quest’anno, al centro dell’Infiorata ci saranno “gli alberi biblici”

Un tema ricco di significato, scelto per sottolineare l’importanza della vita, delle radici e della speranza. L’albero, simbolo biblico per eccellenza, rappresenta la connessione tra l’uomo e il divino, tra la terra e il cielo. Un messaggio di rinascita e di fede, particolarmente attuale in questo periodo storico.

Programma ricco di eventi e visite guidate

Oltre all’ammirazione dei tappeti floreali, l’Infiorata di Patù offre un programma ricco di eventi collaterali. Sabato 1 giugno, alle ore 21.00, si terrà la cerimonia di inaugurazione con la benedizione dei lavori da parte del Vescovo di Ugento – Santa Maria di Leuca, Monsignor Vito Angiuli.

Domenica 2 giugno, dopo la Santa Messa delle 18:30, avrà luogo la processione del Corpus Domini che si snoderà lungo le vie infiorate.

Un’occasione per scoprire il Salento autentico

L’Infiorata di Patù rappresenta un’occasione unica per vivere un’esperienza autentica del Salento, immergendosi nelle sue tradizioni più profonde e nella sua devozione religiosa. Un invito a riscoprire il valore della comunità e la bellezza di un territorio ricco di storia, cultura e arte.

Informazioni utili

Per maggiori informazioni sull’Infiorata di Patù, è possibile consultare il sito web del Comune di Patù o contattare l’Ufficio Informazioni Turistiche.

Come arrivare

Patù si trova in provincia di Lecce, a circa 60 km dal capoluogo. Il borgo è facilmente raggiungibile in auto o con i mezzi pubblici.

Dove dormire

A Patù e nei dintorni sono disponibili diverse strutture ricettive, tra cui agriturismi, bed and breakfast e appartamenti.

Consigli

Si consiglia di prenotare il proprio alloggio in anticipo, soprattutto se si viaggia nel periodo dell’Infiorata. Per godersi al meglio l’evento, è consigliabile indossare scarpe comode e portare con sé un cappello e una bottiglia d’acqua.