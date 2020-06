Biglietti in omaggio agli operatori turistici per far visitare le bellezze di Porto Cesareo

Un’iniziativa per dare un contributo concreto al settore turistico che rischia seriamente una crisi profonda a causa dell’emergenza coronavirus.

Il Centro di Educazione Ambientale di Porto Cesareo, d’intesa con l’Amministrazione comunale e l’Ufficio del Parco e in collaborazione con l’Area Marina protetta, l’Università del Salento-Museo di Biologia Marina “P. Parenzan”, ha organizzato un incontro per promuovere il pacchetto di servizi turistici integrati denominato #UnicoPortoCesareo.

La riunione si svolgerà, domani, venerdì 26 giugno, alle ore 11.00, presso la Torre di Torre Lapillo sede del Cea.

Durante la conferenza il sindaco della località rivierasca, Salvatore Albano donerà un numero considerevole di biglietti agli operatori turistici, che potranno utilizzarli per promuovere il territorio e arricchire la propria offerta turistica con un pacchetto di servizi di qualità.

Infatti #UnicoPortoCesareo comprende la visita di Torre Lapillo e di Torre Chianca, la visita guidata del Museo di Biologia Marina e l’escursione naturalistica nella Riserva Regionale Palude del Conte e Duna Costiera, alla scoperta delle “Spunnulate” di Torre Castiglione e della Penisola della Strea, un vero scrigno di biodiversità.

Il sindaco regalerà i coupon, circa 2.000 per un valore di 12mila euro, agli operatori dei settori alberghi, bed and breakfast, affittacamere. Si tratta di un contributo indiretto agli addetti al comparto, donato per risollevarsi dal periodo critico dovuto al Covid-19.

Parteciperanno all’incontro, oltre al primo cittadino, Anna Miglietta (UniSalento – Museo di Biologia Marina P. Parenzan); Marco Greco e Tarcisio Basile (rappresentanti della Riserva Regionale Palude del Conte e Duna Costiera di Porto Cesareo); Remì Calasso (presidente Area Marina Protetta di Porto Cesareo); Mino Buccolieri (CEA Porto Cesareo); Umberto del Prete (presidente associazione Commercianti e Operatori Turistici di Porto Cesareo) e Rosario de Pace (rappresentante B&B e strutture ricettive di Porto Cesareo).