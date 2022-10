“Cucuzze, laurieddhi, burattini e…”, all’Abbazia di Cerrate due giorni dedicati ai bambini

Variante scozzese di All Hallow Eve, ovvero la “vigilia di tutti i Santi”, la festa conosciuta nel mondo anglosassone come Halloween è stata integrata a pieno titolo nella nostra cultura, e si festeggia da tradizione nella notte del 31 ottobre. Ormai da diversi anni anche molti Beni del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano organizzano per l’occasione una rassegna di iniziative all’insegna del divertimento ma anche della storia e della cultura locale, alla scoperta di antiche tradizioni e leggende.

All’Abbazia di Santa Maria di Cerrate a Lecce, le giornate di domenica 30 e lunedì 31 ottobre saranno dedicate ai bambini e alle loro famiglie, per prepararsi alla notte “più spaventosa dell’anno” tra racconti fantastici e misteriosi che hanno plasmato la storia di Cerrate e che sono ancora vivi nell’immaginario salentino.

Alle ore 10.30 e alle 15, in entrambe le giornate, oltre a un percorso di visita per grandi e piccini che abbraccia la storia millenaria dell’Abbazia, si potrà partecipare a un laboratorio a cura dell’Associazione Culturale LedA dedicato alla “Cucuzza” (zucchina) salentina, in cui ogni bambino potrà decorare il proprio ortaggio, raccolto direttamente nel giardino di Cerrate, e assistere a una lettura animata di un cantastorie sulla tradizione popolare salentina con immagini che scorrono all’interno di un piccolo teatro. I bambini con meno di 5 anni dovranno essere accompagnati da un genitore.

Lunedì 31 ottobre alle ore 17.30 andrà inoltre in scena lo spettacolo di burattini Il principe e il povero, a cura di Paolo Comentale della Compagnia Granteatro, che mira alla riscoperta del teatrino come vera e propria scatola magica, per contribuire allo sviluppo e alla diffusione del teatro di figura.

Per il pranzo si potrà prenotare un tipico cestino con prodotti enogastronomici salentini, con dolce a base di zucca, fornito da Antichi Sapori. Per il cestino si potrà scegliere tra: Puccia salentina con capocollo di Martina Franca, caciocavallo e verdure grigliate di stagione e dolce a base di zucca Pitta (focaccia) di patate con prosciutto e formaggio e dolce a base di zucca.

Ingresso

Percorso + laboratorio: Intero € 13; Iscritti FAI € 9; Famiglia € 35; Famiglia Iscritti FAI € 27. Percorso + laboratorio + spettacolo del 31 ottobre: Intero € 20; Iscritti FAI € 14; Famiglia € 54; Famiglia Iscritti FAI € 42. Solo spettacolo: Intero € 12; Iscritti FAI € 8; Famiglia € 32; Famiglia Iscritti FAI € 24. Costo cestino: € 12.

Ingresso per chi si iscrive in loco al FAI il giorno dell’evento.

Per informazioni: Abbazia di Santa Maria di Cerrate, Lecce – [email protected]; tel. 0832/361176.