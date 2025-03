“Il Turismo che vorrei”. A Nardò in arrivo novità per pulizia delle strade, segnaletica ztl e bus turistici

A Nardò prosegue la fase operativa del progetto “Il turismo che vorrei”, l’iniziativa dell’assessorato al Turismo e Marketing territoriale per spingere chi opera nel comparto, i cittadini e gli stessi turisti, a contribuire con la propria esperienza e il proprio vissuto all’attività di programmazione dell’amministrazione comunale.

Dopo aver chiuso una prima fase finalizzata a raccogliere progetti, intuizioni, soluzioni a criticità, modelli e visioni che possono riguardare l’accoglienza, lo svago, i trasporti e qualunque altro tema e che possono essere utili a migliorare l’offerta turistica complessiva, l’assessore Giuseppe Alemanno sta mettendo a fuoco tutto questo, anche con incontri diretti con gli operatori turistici. E, soprattutto, coinvolgendo assessori e consiglieri delegati nelle materie “richiamate” dalle istanze.

Stavolta è toccato all’assessorato alla Mobilità Sostenibile e alla Polizia Locale guidato da Marcello Greco, che nei giorni scorsi si è confrontato con il collega esaminando istanze e suggerimenti che riguardano il proprio settore. È emerso che Polizia Locale, ufficio Ambiente e Bianco Igiene Ambientale stanno mettendo a punto un puntuale programma di spazzamento delle strade, cui sarà associata poi una serie di divieti temporanei di sosta e fermata. Ciò consentirà agli automobilisti di conoscere tempestivamente date e luoghi degli interventi e quindi di facilitare l’esecuzione degli stessi.

Sarà realizzata, poi, una segnaletica stradale sulla Ztl più efficace di quella esistente (che è delineata dalle direttive ministeriali ed è uguale per tutte le città). Qualche automobilista, infatti, lamenta che la segnaletica sulla zona a traffico limitato del centro storico non sia chiara o non sia abbastanza visibile. La nuova segnaletica, ovviamente, sarà aggiuntiva rispetto a quella esistente.

Un altro “terreno” di confronto è stato quello di un’area parcheggio per gli autobus turistici a ridosso del centro storico. L’amministrazione ha individuato un paio di spazi idonei, al più presto farà scelte in questa direzione. L’obiettivo è neutralizzare i disagi dei mezzi che lasciano i turisti alle porte del centro storico e non trovano un’area per la sosta nelle immediate prossimità. Infine, ci sarà un impegno comune per il reperimento di fondi (attraverso bandi ad hoc ad ogni livello) utili ad attivare una o più linee di autobus elettrici per la mobilità degli utenti nell’area urbana o tra l’area urbana e le marine.

“Anche con il collega Marcello Greco – spiega l’assessore Giuseppe Alemanno – ho fatto una verifica dei dettagli delle istanze che ci sono giunte. Stiamo studiando soluzioni utili che riguardano i problemi relativi alla pulizia delle strade, alla segnaletica Ztl e all’individuazione di un’area parcheggio per i bus turistici in prossimità del centro storico. L’amministrazione, poi, è impegnata a reperire finanziamenti per attivare mezzi pubblici sostenibili che possano coprire l’area urbana. Vogliamo condividere con gli operatori e con tutti la strutturazione dell’offerta turistica della città, analizzando ed eventualmente integrando idee, suggerimenti e proposte ‘dal basso’”.

Sempre partendo dalle proposte e dalle idee ricevute dall’assessorato al Turismo, seguiranno nei prossimi giorni altri incontri e quindi altre “ricette” per migliorare l’offerta turistica.