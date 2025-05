“Le Regioni deleghino le competenze in materia di turismo alle Province”, Minerva avanza la proposta all’assemblea Upi

“Abbiamo bisogno di una riforma chiara e coraggiosa, che riconosca pienamente la funzione delle Province come enti di area vasta, capaci di coordinare e accompagnare lo sviluppo dei territori. È in quest’ottica che ho avanzato una proposta concreta: la possibilità per le Regioni di delegare alle Province competenze strategiche come quella del turismo”, sono queste le parole con cui il presidente della Provincia di Lecce Stefano Minerva, è intervenuto in qualità di vicepresidente nazionale Upi, con delega a Turismo e Cultura, all’Assemblea dei Presidenti di Provincia, svoltasi questa mattina, a Roma, presso la sede nazionale di UPI.

Minerva, in particolare, si è soffermato sul tema della riforma dell’ordinamento degli enti locali, con particolare attenzione al ruolo delle Province.

“Credo fermamente che sia arrivato il momento di superare l’ambiguità normativa che negli anni ha depotenziato queste istituzioni, pur continuando a caricarle di responsabilità fondamentali. Il turismo non è solo promozione: è pianificazione, infrastrutture, reti culturali e ambientali. E le Province possono e devono essere protagoniste nella valorizzazione integrata di questi asset, costruendo politiche che tengano insieme i Comuni e dialoghino in modo costruttivo con le Regioni”, ha affermato.

“È tempo di riconoscere il valore istituzionale delle Province, non come nostalgia del passato, ma come visione per il futuro”, ha concluso il presidente Stefano Minerva, dopo aver evidenziato la necessità di una riforma che restituisca pienamente alle Province il ruolo che meritano e lanciato, al tempo stesso, la proposta di delegare agli Enti provinciali competenze strategiche come quella del turismo, oggi in capo alle Regioni.