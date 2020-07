Lecce incanta Gianni Morandi, “vecchia conoscenza” del Salento

Per tutti è l’eterno ragazzo, ma per Lecce è una vecchia conoscenza, un amico. Non è la prima volta che Gianni Morandi trascorre qualche giorno di vacanza nel Salento, dove è ormai di casa. Conquistato dalla bellezza di questa terra e dalla sua cucina, l’artista originario di Monghidoro ha sempre condiviso sui social, dove è seguitissimo, gli scorci più affascinanti e i momenti più belli delle sue “capatine” al Sud, immortalati dalla inseparabile moglie Anna. Così è stato anche per lo scatto condiviso poche ore fa sul suo profilo Facebook. Questa volta ad essere catturato è lo splendore, imponente, del Duomo, illuminato dai raggi del sole.

Dopo la tappa in Basilicata, tra i Sassi di Matera, il cantante ha scelto un tour alla (ri)scoperta del capoluogo barocco come si intuisce dalle parole che accompagnano la foto.

«Lecce è una città incantevole – si legge – la prima volta che venni da queste parti avevo poco più di vent’anni. Oggi è una vera gioia rivedere la vecchia Lecce ripulita e ristrutturata, le mura urbiche, Santa Croce, Porta Napoli, S.Oronzo e tanto altro».

Quest’anno, l’artista ha deciso di trascorrere le vacanze in Italia, definendolo il paese più bello del mondo!