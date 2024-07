Luglio nel Salento, un’esperienza indimenticabile… se dici addio alla tranquillità!

Il Salento, terra di sole, mare e vento, a luglio mostra il suo volto più bello per diventare un paradiso terrestre … per turisti. Fino a pochi anni fa, era agosto il mese clou, quello delle spiagge affollate, dei paesini pittoreschi che dopo un inverno di ‘silenzio’ si animano di voci e sorrisi, di code infinite per trovare parcheggio e file per trovare un posto nei ristoranti e nelle trattorie del posto. Un’invasione pacifica che è il segno di come il Salento sia riuscito a farsi apprezzare per la sua bellezza, per i suoi luoghi incontaminati o più glamour, per le sagre paesane e le feste patronali. Se sogni un’estate da cartolina, con mare cristallino e spiagge dorate incontaminate, il Salento a luglio potrebbe essere la tua destinazione… se non ti dispiace condividere l’esperienza con qualche migliaio di persone.

Le coste salentine, baciate da un sole caldo e accecante, si trasformano in un paradiso per gli amanti del mare. Basta fare un giro in spiaggia, solo qualche mese fa un’oasi di pace e tranquillità, per capire come i tratti più belli che si affacciano sull’Adriatico o sullo Ionio si siano trasformati in un mosaico colorato di ombrelloni e asciugamani che si estende fino all’orizzonte, ma anche borghi, soprattutto quelli che ospitano feste e eventi sotto le stelle, sono pieni di volti sconosciuti che si mescolano alla gente del posto.

Non sono da meno i ristoranti e i bar, affollati di persone che gustano le prelibatezze locali. Prodotti freschi e di stagione, sapientemente lavorati secondo ricette tramandate di generazione in generazione, conquistano i palati più esigenti. Dal rustico alle friselle, ogni piatto è un viaggio sensoriale alla scoperta di una tradizione culinaria unica al mondo.

E i salentini? Guardano lo spettacolo con ironia e divertimento, pronti a dare consigli (anche se spesso non capiti), a raccontare storie e leggende del nostro popolo e a far assaggiare le nostre specialità gastronomiche. Un consiglio non richiesto! Stringi amicizia con i locali: i salentini sono un popolo ospitale e cordiale. Se riesci a conquistare la loro fiducia, potresti scoprire scorci segreti e dritte per goderti al meglio la tua vacanza.

E per la tranquillità c’è sempre l’alba… Le prime ore del mattino sono le uniche in cui potrai stendere il tuo asciugamano senza dover combattere o fare una passeggiata