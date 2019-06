Le bellezze della Puglia alla conquista di New York: il Salento sui famosi led-wall di Times Square

Non ha intenzione di lasciare nulla al caso PugliaPromozione per far conoscere in tutto il mondo le bellezze del Tacco dello Stivale. Dopo WeTransfer, l’agenzia regionale del turismo ha deciso di conquistare anche la Grande Mela. Per la prima volta il brand Puglia sarà presente a New York.

Il 17 giugno è stata lanciata la campagna «Puglia Unexpected Italy». Tre video, realizzati dal videomaker americano Edmond Van der Bijl, scorreranno sui famosi led wall di Times Square e ammalieranno gli sguardi interessati di milioni di passanti. Resteranno lì, in bella vista per quindici giorni.

Clip di pochi secondi che raccontano questa terra, la descrivono come una regione ‘autentica e da scoprire’, come una meta ricca di storia e cultura, di bellezze naturali e sapori che vanno vissuti oltre che degustati. Dal Gargano alle spiagge del Salento, passando per i trulli di Alberobello: non manca nulla di questo lembo di terra baciato dal mare sul billboard della piazza più luminosa del mondo.

Basterà per far innamorare ancora di più gli americani, già affascinati dalla Puglia, tanto da annoverarla tra i luoghi più belli del mondo da visitare, come scrive il New York Times.

«Puntiamo sul mercato americano perché è in grande crescita e siamo contenti di essere a Times Square dopo essere stati al Columbus Day e poi al Niaf a Washington come regione ospite» ha dichiarato il Governatore Michele Emiliano.

I numeri in fondo parlano chiaro: i turisti americani che scelgono la Puglia sono in crescita e rappresentano il 7° mercato estero per la regione, con 66 mila arrivi e 181 mila presenze nel 2018.

Come dichiara Luca Scandale, questo importante evento a Times Square rappresenta un passo importante di una strategia che Pugliapromozione sta attuando sul mercato dello Stato a stelle e strisce, con il quale da alcuni mesi sta dialogando grazie anche ad azioni di cobranding.