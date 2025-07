A Nardò dal centro al mare a bordo del minibus scoperto, parte il servizio

Da Nardò alle marine e lungo tutta la costa a bordo di un minibus scoperto e con il supporto di una guida turistica della Regione Puglia.

Riparte domani, martedì 15 luglio, il servizio di promozione, valorizzazione e fruizione turistica di Salento Open Tour, che porterà neretini e turisti lungo il percorso definito dagli attrattori naturalistici, paesaggistici e culturali del territorio: dal centro città all’area costiera, passando dalle marine di Santa Caterina e Santa Maria al Bagno, dal parco di Portoselvaggio alla Palude del Capitano, da Torre Inserraglio a Sant’Isidoro.

Il minibus panoramico garantirà un collegamento nelle ore del mattino e uno nelle ore serali tra la città e la costa, con l’ausilio (al mattino) di una guida che illustrerà caratteristiche e segreti dei luoghi.

Con il sistema hop on/hop off si può scendere dal mezzo nelle varie tappe, visitare i luoghi, fare un bagno in mare e risalire nelle corse successive.

Naturalmente, come ogni anno il servizio è un’occasione per chi vuole conoscere meglio la fascia costiera e alcuni tra i contesti più belli del territorio (godendo del panorama, del fresco del parco o di un bagno rigenerante), ma anche una possibilità per chi semplicemente vuole spostarsi non utilizzando mezzi propri.

“Questo – evidenzia l’assessore al Turismo e Marketing territoriale Giuseppe Alemanno – è un servizio che ha avuto un riscontro molto positivo negli anni scorsi, sia da parte dei neretini che dei turisti. Può essere considerato un modo comodo per raggiungere e conoscere tutta la nostra costa, fermarsi nei luoghi più belli, eventualmente fare il bagno. È gratuito e sarà attivo sino a metà settembre. Pezzo dopo pezzo costruiamo una città sempre più a misura di turisti”.

Al mattino, dunque, sono programmati due itinerari completi di circa due ore ciascuno.

Nel dettaglio, il minibus parte da piazza Diaz alle ore 9:30 e prosegue nel tragitto verso la costa fermandosi al parcheggio del supermercato Conad di via A. Moro, poi Pagani/Posto di Blocco, contrada Lissandri (Vacanze Serene), Santa Maria al Bagno, Santa Caterina, parco di Porto Selvaggio, Torre Inserraglio, Sant’Isidoro. Il servizio termina alle 13:30.

Cambia il tragitto nelle ore serali. Il minibus parte alle ore 20:30 sempre da piazza Diaz e raggiunge Santa Maria al Bagno e Santa Caterina per poi tornare in città. Il percorso viene coperto in circa 40 minuti e ripetuto più volte sino a oltre la mezzanotte, con ultima partenza da Santa Caterina fissata alle ore 1:00. Un modo comodo e veloce per raggiungere le marine nelle ore serali senza utilizzare un mezzo proprio e quindi aiutando il decongestionamento della fascia costiera. Nel dettaglio, il minibus parte da piazza Diaz e si ferma al parcheggio del supermercato Conad di via A. Moro, poi Pagani/Posto di Blocco, contrada Lissandri (Vacanze Serene), Santa Maria al Bagno, Santa Caterina. Basta presentarsi alle varie fermate e salire a bordo, senza prenotazione, naturalmente sino ad esaurimento dei posti disponibili.

Il servizio è gratuito e terminerà a metà settembre.