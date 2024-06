Lungo la costa di Nardò a bordo di un minibus scoperto

Lungo la costa neretina a bordo di un minibus scoperto e con il supporto di una guida turistica della Regione Puglia.

Parte venerdì 21 giugno il servizio di promo/valorizzazione e fruizione turistica di Salento Open Tour, che porterà i turisti lungo il percorso definito dagli attrattori naturalistici, paesaggistici e culturali del territorio: dal centro città all’area costiera, passando dalle marine di Santa Caterina e Santa Maria al Bagno, dal parco di Portoselvaggio alla Palude del Capitano, da Torre Inserraglio a Sant’Isidoro.

Il minibus panoramico garantirà un collegamento nelle ore del mattino e uno nelle ore serali tra la città e la costa, con l’ausilio di una guida che illustrerà caratteristiche e segreti dei luoghi.

Con il sistema hop on/hop off i turisti potranno scendere dal mezzo nelle varie tappe, visitare i luoghi, fare un bagno in mare e risalire nelle corse successive. Naturalmente, il servizio è una occasione per chi vuole conoscere meglio la fascia costiera e alcuni tra i contesti più belli del territorio, ma anche una possibilità per chi semplicemente vuole spostarsi non utilizzando mezzi propri.

Nel dettaglio, al mattino il minibus scoperto parte da piazza Diaz (nei pressi del castello) alle ore 9:30 e prosegue nel tragitto verso la costa fermandosi all’area mercatale, zona Pagani-Posto di Blocco, contrada Lissandri, Santa Maria al Bagno, Santa Caterina, parco di Portoselvaggio, Torre Inserraglio e Sant’Isidoro. L’obiettivo è godere dello strepitoso panorama della fascia costiera, della vivacità delle marine, del fresco del parco e magari di un bagno rigenerante a scelta nel punto preferito del litorale. Sono programmate due corse, di due ore ciascuna, sull’itinerario previsto (la prima delle quali termina alle ore 11:30 a piazza Diaz, da cui il minibus riparte per la seconda corsa). Il minibus si ferma definitivamente alle ore 13:30 a piazza Diaz. Cambia l’itinerario nelle ore serali. Nel tardo pomeriggio, infatti, il minibus parte alle ore 19:30 sempre da piazza Diaz e raggiunge Santa Maria al Bagno e Santa Caterina tornando in città in circa 45 minuti. Il percorso viene ripetuto più volte sino a oltre la mezzanotte, con ultima partenza da Santa Caterina fissata alle ore 1:00. Un modo comodo e veloce per raggiungere le marine nelle ore serali senza utilizzare un mezzo proprio e quindi aiutando il decongestionamento della fascia costiera, ma anche l’opportunità straordinaria di fotografare il tramonto con lo sfondo memorabile del lungomare.

Il servizio è gratuito e terminerà a settembre.

“Lo scorso anno – ricorda l’assessore al Turismo Giuseppe Alemanno – abbiamo sperimentato con successo questo servizio, che ritengo di straordinaria utilità. Migliaia di persone hanno potuto scoprire la costa comodamente a bordo del minibus e lo stesso faranno quest’anno. Un servizio in due momenti: il primo, quasi di tipo balneare, con tragitto più lungo sino al parco di Portoselvaggio e Sant’Isidoro; il secondo, più corto, per godere del tramonto e della movida serale nelle marine di Santa Maria e Santa Caterina. Si tratta di una delle occasioni più interessanti ed efficaci di valorizzazione del territorio e di fruizione da parte dei turisti. Che, in più, possono visitare la fascia costiera senza ricorrere a mezzi propri e quindi alleggerendo il traffico lungo il litorale. Arricchiamo così il ventaglio di servizi a disposizione di chi visita Nardò e tutto il suo territorio”.