10 luoghi segreti da scoprire in Italia, i francesi “consigliano” la bellezza di Nardò

Finalmente il vento è cambiato e i turisti hanno cominciato a capire che esistono delle alternative, altrettanto belle, alle mete più gettonate. Uno “scrigno” fatto di borghi da esplorare, paesini pochi conosciuti, cittadine lontane dalle luci della ribalta. Insomma, un altro mondo, tutto da scoprire.

Il sito web della celebre Guida Routard, www.routard.com, ha rivolto proprio questo interrogativo ai suoi lettori-viaggiatori. «Ci sono alternative alle solite Roma, Firenze e Venezia per un viaggio in Italia?»

La risposta è un Paese pieno di pepite nascoste, di angoli poco conosciuti. Scorrendo la classifica ecco spuntare Nardò tra le alpi liguri, Orta San Giulio, Asolo, San Quirico d’Orcia, Città della Pieve, Procida, Maratea, Cala Gonone, Pantelleria. La cittadina salentina, infatti, è stata inserita tra 10 luoghi segreti che il sito invita a scoprire.

Per i redattori, che hanno utilizzato una splendida immagine di piazza Salandra, Nardò è una delle perle pugliesi da ammirare per il suo eccezionale patrimonio e per la sua atmosfera. In evidenza, i “superbi” edifici barocchi, la “straordinaria” corte colonnata della ex pretura, la chiesa di San Trifone e quella di San Domenico, “con la sua profusione di santi, cariatidi e creature che confina con il manierismo”, il parco di Portoselvaggio e le sue graziose baie.

Così, per il comune nel cuore del Salento la classifica si trasforma in una formidabile opportunità di promozione sul mercato turistico francese. Ad onor del vero, la citazione diventa un’occasione per il territorio neretino per rinsaldare quel feeling felice e collaudato con i viaggiatori d’Oltralpe.