A Gallipoli torna il servizio gratuito di navetta estiva per Baia Verde

Anche per l’estate 2025 il Comune di Gallipoli conferma il servizio gratuito di navetta estiva, pensato per facilitare gli spostamenti nella zona di Baia Verde e migliorare la vivibilità cittadina durante la stagione turistica. Il servizio partirà dal parcheggio stadio “A. Bianco”, che funge da capolinea e collegherà alcune delle aree più frequentate della fascia costiera, toccando punti strategici come la Litoranea Sud, via delle Dune, il Gran Viale al Mare, la stazione ferroviaria di Baia Verde e via Gandhi.

Il calendario prevede un primo avvio nei giorni 1, 2, 6, 7 e 8 giugno con partenze ogni 30 minuti, dalle ore 9:00 alle 17:45. Dal 13 giugno al 31 agosto il servizio sarà potenziato con corse ogni 15 minuti, dalle 8:00 alle 19:45, per rispondere al picco stagionale di presenze turistiche. Infine, il servizio riprenderà con le stesse modalità del mese di giugno dall’1 al 14 settembre e nei fine settimana del 19-20, 21, 26-27 e 28 settembre.

Questa iniziativa si inserisce in un più ampio piano di mobilità sostenibile promosso dall’Amministrazione comunale, volto a ridurre il traffico veicolare nella zona costiera, decongestionare le aree balneari, valorizzare l’uso dei parcheggi periferici e garantire un accesso comodo e gratuito alle spiagge. Il servizio, pensato per cittadini e turisti, rappresenta una risposta concreta e inclusiva alle esigenze di una città che vuole continuare a crescere, accogliere e offrire strumenti intelligenti per muoversi nel rispetto dell’ambiente e del territorio.

“Continuiamo a investire in soluzioni che facilitino l’accesso alle nostre bellezze naturali, senza compromettere il benessere ambientale e la qualità della vita di residenti e visitatori – ha dichiarato l’assessore Stefania Oltremarini. Questo servizio è gratuito, comodo e pensato per rendere più vivibile la nostra città nei mesi estivi”.