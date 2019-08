Palio dei ciucci, a Vaste torna la sfida goliardica tra i rioni

Il palio dei ciucci è senza dubbio uno degli appuntamenti più attesi dell’estate. Ogni anno, salentini e turisti si ritrovano a Vaste (frazione di Poggiardo) “richiamati” dalla popolarità che la sfida goliardica a dorso di un asino ha conquistato, edizione dopo edizione. A volare verso il traguardo, come tradizione impone, saranno i ‘fantini’ dei quattro rioni del borgo messapico: Maura, Piazza, Toti e Korea. La corsa verso la meta non sarà ‘semplice’, ma sarà costellata da prove di abilità, legate alla cultura contadina, e gare come la “Giostra della Quintana”, la raccolta dell’acqua con l’antico “traugnu” per aggiudicarsi l’ambito trofeo.

È importante sottolineare che i “duelli” sono stati pensati e organizzati nel massimo rispetto degli asini. Esattamente come accadeva in passato, quando questi animali umili e tenaci erano fedeli compagni delle fatiche quotidiane.

La data da segnare in rosso sul calendario per non perdersi questo antico rito che rischiava di finire nel dimenticatoio è quella di martedì 13 agosto. Sarà sempre piazza Dante a fare da cornice all’edizione numero XVI della manifestazione, organizzata dall’Azione Cattolica di Vaste e dalla locale Pro Loco, con il patrocinio del comune di Poggiardo.

Durante la serata saranno allestiti stand gastronomici, dove si potranno gustare le prelibatezze della tradizionale cucina salentina. La parola d’ordine sarà divertimento, ma anche buona musica. Toccherà agli Zimbaria chiudere in bellezza lo spettacolo.