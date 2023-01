Gli studenti incontrano gli imprenditori, a Lecce arriva la Notte del Turismo

Scuola e territorio si incontrano per dare voce a tanti ospiti e persone di spessore. Arriva la prima edizione di Notte del Turismo, l’evento organizzato dall’Istituto Tecnico Professionale “A. De Pace” in collaborazione con Confindustria Lecce e Spinelli Caffè. L’evento è previsto per sabato 28 gennaio, a partire dalle ore 17.30. Ad ospitare l’evento sarà il Centro Risorse “Freccia” nella succursale di via Miglietta a Lecce.

Uno dei settori fondamentali dell’economia in Italia, il turismo gioca un ruolo di primo piano non solo per tutto il Belpaese ma anche per la Puglia ed il Salento che ogni anno registrano tantissimi visitatori: solamente nei primi dieci mesi dello scorso anno, infatti, si sono registrati nel Tacco dello Stivale 4 milioni di arrivi e 15 milioni di pernottamenti.

Ospiti e programma della serata

Ad aprire l’incontro che vede la partecipazione di ospiti importanti sarà la dirigente dell’IIS “Antonietta De Pace” Silvia Madaro Metrangolo. Insieme a lei anche, Stefano Minerva, Presidente della Provincia di Lecce, Carlo Salvemini, Sindaco di Lecce, Nicola Delle Donne, Presidente Reggente Confindustria Lecce, Antonio Martella, Direttore di Confindustria Lecce, Giovanni Serafino, Presidente della Sezione Turismo di Confindustria Lecce, Vincenzo Melilli, Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale della provincia di Lecce, Giuseppa Antonaci, Presidente della Fondazione ‘Istituto Tecnico Superiore Regionale della Puglia per lo Sviluppo dell’Industria dell’Ospitalità e del Turismo Allargato.

Ospiti della serata saranno: Giuseppe Coppola, ‘Centro Vacanze La Masseria’ – ‘Cantina Coppola’; Vante Totisco, ‘CDS Hotels’; Andrea Montinari, ‘Vestas Hotels & Resort’;

Stefania Mandurino, Elios Toursr; Paolo Foresio, Assessore al Turismo del Comune di Lecce;

Andrea De Pascali, Sindaco del Comune di Castrì di Lecce e Responsabile Amministrativo di ‘Torre Rinalda Camping Resort’; Diomede Stabile, AccessSalento; Ivan De Masi, VicePresidente Sezione ICT Confindustria Lecce; Romualdo Mazzocco, Luiss Business School, autore della guida turistica ‘Che Bella Scoperta Salento 2022’; Vincenzo Corona, editore Leccenews24.it; Pantaleo Rielli, Direttore del Parco Turistico Culturale Palmieri di Martignano (Le).

Orientamento per i nuovi iscritti e nel mondo del lavoro

L’evento si propone un duplice obiettivo per tutti gli studenti del De Pace. Da una parte, la Notte del Turismo sarà l’occasione per le famiglie e gli aspiranti studenti per entrare in contatto con la scuola, con il mondo del turismo e con i laboratori tecnico-pratici curanti da ogni dipartimento come orientamento per i ragazzi. Dall’altra parte, invece, sarà un’occasione per i ragazzi che già frequentano la scuola, nell’indirizzo turistico, per creare uno spazio di consapevolezza, mettendoli a confronto con imprenditori, operatori del settore e dare una adeguata professionalizzazione durante l’iter scolastico.

“Il progetto “Notte del Turismo” – sostiene la Dirigente Scolastica Silvia Madaro Metrangolo – è finalizzato ad offrire il nostro contributo a tutte le azioni di destagionalizzazione e diversificazione dell’offerta turistica che sono la vera chiave di volta strategica per la promozione del territorio. Solo un’adeguata professionalizzazione degli addetti e una spiccata consapevolezza dell’importanza del loro contributo per lo sviluppo del Salento possono attivare il circolo virtuoso necessario sia dal punto di vista economico che sociale”.