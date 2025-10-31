Onde di Legalità: Gallipoli abbraccia il mare dei valori grazie alla visione di Fernando Nazaro

Nella splendida cornice della Settimana della Cultura del Mare, la città di Gallipoli ha vissuto una delle giornate più significative e toccanti dell’anno: “Onde di Legalità”, un evento che ha unito il respiro del mare alla forza della giustizia, in un messaggio potente di partecipazione, responsabilità e speranza.

Al centro di questa straordinaria iniziativa si erge la figura di Fernando Nazaro, autentico promotore e anima ispiratrice del progetto. La sua visione, profonda e lungimirante, ha saputo trasformare un’idea in un’esperienza collettiva di altissimo valore civile e culturale.

Con la sua passione, la sua dedizione e la sua capacità di fare rete, Nazaro ha regalato alla comunità un evento che non solo celebra la legalità, ma la rende viva, concreta e condivisa. “Onde di Legalità” ha visto la partecipazione del dottor Catello Maresca, magistrato e simbolo di coraggio e impegno civile, la cui testimonianza autentica ha profondamente emozionato i presenti, in particolare i tanti giovani delle scuole coinvolte.

L’evento ha potuto contare sulla presenza di importanti rappresentanti delle istituzioni civili, religiose e militari: il Questore Giampietro Lionetti, il Comandante della Guardia Costiera Pierpaolo Pallotti, Monsignor Piero De Santis, il Presidente della Provincia di Lecce Fabio Tarantino, il Comandante della Compagnia della Guardia di Finanza di Gallipoli Manuel Peroni, il Comandante della Sezione Operativa Nicolardi, il Comandante dei Vigili Roberto Gnoni, il Capitano dei Carabinieri Monti, il Comandante De Tommasi e l’Ispettore Greco.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto a Ferruccio Fiorito, anima instancabile di cultura e legalità, la cui passione e dedizione rendono possibile un evento così straordinario, capace di unire, ispirare e lasciare un segno nella comunità.

E un grazie speciale ad Alessandra Bray, straordinaria organizzatrice della Settimana della Cultura del Mare, per la sua energia, la sensibilità e la capacità di trasformare ogni iniziativa in un’esperienza che parla di valori, bellezza e futuro condiviso.

“La legalità, come il mare, non si possiede: si vive, si naviga, insieme.”

Parole che racchiudono lo spirito profondo di “Onde di Legalità”, un evento che, grazie alla visione e al cuore di Fernando Nazaro, ha saputo dare voce al meglio di Gallipoli: la sua anima solidale, la sua cultura, il suo desiderio di futuro.

Un’onda che continua a muoversi, forte e luminosa, verso nuovi orizzonti di giustizia e consapevolezza.