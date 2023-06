A Lecce bus fino a mezzanotte per i parcheggi di interscambio e per la marina di San Cataldo

Dal primo luglio a Lecce, l’attività delle linee di trasporto pubblico M1, R5 e S16 sarà esteso fino a mezzanotte, per garantire ai leccesi, ai turisti e a chi raggiunge la città, di poter usare il trasporto pubblico anche in orario serale, per sfruttare i parcheggi di interscambio del Foro Boario e Settelacquare o raggiungere e rientrare dalla marina più vicina alla città usando il bus.

“Il collegamento serale dei parcheggi di interscambio con il centro ha dato in questi anni risultati molto positivi e ha rappresentato una comodità importante per quanti raggiungono Lecce dalla provincia per trascorrere la serata – ha dichiarato l’assessore alla Mobilità sostenibile Marco De Matteis – è un servizio che anche quest’anno riusciamo a garantire grazie alla collaborazione con Sgm, la nostra azienda di mobilità pubblica. Quest’anno la novità dell’estensione oraria della linea S16 a San Cataldo garantirà il collegamento tra la marina e il centro città in orario serale attraverso un percorso veloce, ogni 30 minuti”.

Le linee interessate

La linea M1 collega, infatti, il City Terminal del Foro Boario con le fermate del centro – XXV luglio, Castello, Porta San Biagio – e con la stazione ferroviaria. Il servizio in orario serale consentirà dunque di parcheggiare al Foro Boario e raggiungere il centro in bus, avendo la certezza di poter tornare all’auto con lo stesso mezzo. Allo stesso modo, l’estensione dell’orario fino a mezzanotte consentirà a quanti arrivano a Lecce in treno in orario serale di poter usare il bus per raggiungere il centro della città.

La linea R5 collega le fermate del centro Costa e XXV luglio con Viale della Libertà, il parcheggio di interscambio di Settelacquare e il quartiere San Sabino. Sarà dunque possibile parcheggiare a Settelacquare per raggiungere il centro in bus e poter fare ritorno all’auto in orario serale entro mezzanotte.

La linea S16 collega il centro città, il quartiere Mazzini, viale della Libertà e Stadio con la marina di San Cataldo. Dal 1 luglio i cittadini che raggiungeranno la marina in bus potranno fare ritorno in città anche in orario serale, entro la mezzanotte.