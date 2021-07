Otranto sventola la Bandiera Verde 2021: ecco la spiaggia del Salento più sicura per bambini e famiglie

Otranto si riconferma, anche per l’estate 2021, Bandiera Verde, premiata da una commissione di esperti pediatri italiani per essere una tra le spiagge più sicure e adatta a bambini e famiglie di tutto il Salento.

Quello della Bandiera Verde è un premio prestigioso che, ogni anno, i pediatri italiani assegnano alle spiagge che risultano a misura di bambino e rispettano le esigenze dei genitori nell’organizzazione di una vacanza utile al nucleo familiare. In Salento spiccano anche Gallipoli, Marina di Pescoluse, Porto Cesareo e Melendugno.

Per poter ottenere il riconoscimento bisogna possedere delle caratteristiche precise come la presenza di personale e bagnini esperti, acque pulite e i fondali bassi e accessibili, e la presenza di servizi dedicati come punti di ristoro o di spazi ricreativi di cui la famiglia può usufruire, insieme ad un alto livello di pulizia e organizzazione.

Bandiera Verde 2021: Otranto riconfermata speciale

Anche quest’anno tredici località pugliesi conquistano la bandiera verde. La Puglia quindi, è al terzo posto in Italia dopo Sicilia e Calabria che hanno ottenuto 18 bandiere, e la Sardegna 16.

Tra queste, a spiccare nuovamente è Otranto che si riconferma tra le spiagge estive più sicure, per la sicurezza dei bagnanti più piccoli e per ospitare le vacanze in totale relax di tutte le famiglie.

L’acqua limpida e bassa con lunghe lingue di sabbia che permettono ai bambini di giocare, l’attenzione massima dei bagnini nei confronti di chi gode della splendida riviera adriatica, ma anche i servizi offerti, come area giochi, locali, zone relax, e luoghi confortevoli per la gestione dei più piccoli, con spogliatoi e bagni attrezzati, hanno fatto sì che anche per quest’anno, Otranto, abbia conquistato l’importante riconoscimento, nell’Estate 2021.